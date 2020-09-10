Полиция Берлина прокомментировала данные об охране Навального
Берлинская полиция не знает, откуда появились данные об усилении охраны основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, пишут «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ранее The Insider сообщил со ссылкой на источники, что состояние Навального улучшилось. По данным издания, Навальный почти полностью пришел в себя и смог вспомнить события до потери сознания в самолете. Также издание сообщило об усилении его охраны в больнице из-за опасений физических угроз и попыток дискредитировать клинику «Шарите».
20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Основатель ФБК был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи №1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже его доставили в берлинскую клинику Charite, где он находился в реанимационном отделении. Согласно заявлениям немецких властей, врачи клиники обнаружили в организме Навального следы отравляющего вещества группы «Новичок». При этом российские медики, ранее обследовавшие основателя ФБК, не нашли в его анализах следов яда.