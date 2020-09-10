Колесникова раскрыла подробности своего задержания
Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, подозреваемая в попытке захвата власти, раскрыла подробности своего задержания. Ее адвокат Людмила Казак 10 сентября передала в Следственный комитет заявление о возбуждении уголовного дела в отношении силовиков из Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии и сотрудников КГБ, которые участвовали в задержании Колосниковой. Об этом говорится на сайте незарегистрированного кандидата в президенты страны Виктора Бабарико.
По словам Колесниковой, силовики принуждали ее добровольно уехать из Белоруссии, в противном случае угрожали вывезти ее за границу «живой или по частям», а также угрожали посадить в тюрьму на 25 лет. «После того, как сотрудники КГБ РБ осознали, что добровольно из Беларуси я не уеду, мне надели на голову мешок, затолкали в микроавтобус и вывезли на белорусско-украинскую границу (п.п. Александровка), где с применением силы, против моей воли пытались выдворить меня из Республики Беларусь», — добавила Колесникова. После того, как оппозиционер порвала свой паспорт на границе, ее снова посадили в микроавтобус и привезли в Мозырский пограничный отряд.
9 сентября Колесникову арестовали по обвинению в публичных призывах к захвату власти с помощью СМИ и интернета, сообщало агентство «БелТА» со ссылкой на следственный комитет Белоруссии. Под стражей также находятся член координационного совета Максим Знак, а также адвокат предвыборного штаба Бабарико Илья Салей.
По данным государственного погранкомитета Белоруссии, 8 сентября Колесникова и два других члена КС – пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов – пытались въехать на территорию Украины и прошли пограничный контроль. Родненков и Кравцов, которые были с Колесниковой при пересечении границы, на пресс-конференции в Киеве рассказали, что неизвестные люди задержали их возле дома Колесниковой, посадили в микроавтобус и увезли.