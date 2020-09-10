Колесникова раскрыла подробности своего задержания

По словам Колесниковой, силовики принуждали ее добровольно уехать из Белоруссии, в противном случае угрожали вывезти ее за границу «живой или по частям», а также угрожали посадить в тюрьму на 25 лет. «После того, как сотрудники КГБ РБ осознали, что добровольно из Беларуси я не уеду, мне надели на голову мешок, затолкали в микроавтобус и вывезли на белорусско-украинскую границу (п.п. Александровка), где с применением силы, против моей воли пытались выдворить меня из Республики Беларусь», — добавила Колесникова. После того, как оппозиционер порвала свой паспорт на границе, ее снова посадили в микроавтобус и привезли в Мозырский пограничный отряд.