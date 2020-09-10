Адвокат рассказала об угрозе физической расправы в адрес Колесниковой

«По фактам угроз лишения жизни Мария также намерена подавать заявления», — сообщила Козак. По ее словам, на теле Колесниковой есть ушибы, в СИЗО ей оказывали помощь, у нее поднималось давление и беспокоит сердце. Адвокат планирует обратиться к следователю с заявлением о проведении судебно-медицинской экспертизы. Сама Колесникова расценивает произошедшее с ней как похищение и намерена составлять обращения, чтобы установить всех виновных в ее насильственном вывозе на границу.