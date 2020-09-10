Адвокат рассказала об угрозе физической расправы в адрес Колесниковой
Члену президиума координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, подозреваемой в попытке захвата власти, угрожали физической расправой, когда она находилась в здании Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии. Об этом рассказала адвокат Колосниковой Людмила Казак, слова которой приводит телеграм-канал бывшего кандидата в президенты Виктора Бабарико.
«По фактам угроз лишения жизни Мария также намерена подавать заявления», — сообщила Козак. По ее словам, на теле Колесниковой есть ушибы, в СИЗО ей оказывали помощь, у нее поднималось давление и беспокоит сердце. Адвокат планирует обратиться к следователю с заявлением о проведении судебно-медицинской экспертизы. Сама Колесникова расценивает произошедшее с ней как похищение и намерена составлять обращения, чтобы установить всех виновных в ее насильственном вывозе на границу.
По данным государственного погранкомитета Белоруссии, 8 сентября Колесникова и два других члена КС – пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов – пытались въехать на территорию Украины и прошли пограничный контроль. Родненков и Кравцов, которые были с Колесниковой при пересечении границы, на пресс-конференции в Киеве рассказали, что неизвестные люди задержали их возле дома Колесниковой, посадили в микроавтобус и увезли.
Кравцов и Родненков на пресс-конференции рассказали, что тех, кто их задержал, «интересовала возможность вывоза Колесниковой за границу». Колесникова была задержана при пересечении границы, в то время как Родненков и Кравцов свободно покинули Белоруссию. По данным госпогранкомитета, Колесникову выпихнули из машины, но Родненков сообщил, что она отказалась выезжать и порвала паспорт.
9 сентября Колесникову арестовали по обвинению в публичных призывах к захвату власти с помощью СМИ и интернета, сообщало агентство «БелТА» со ссылкой на следственный комитет Белоруссии. Под стражей также находятся член координационного совета Максим Знак, а также адвоката предвыборного штаба Бабарико Илья Салей.