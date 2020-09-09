Пропавшая белорусская оппозиционерка Мария Колесникова нашлась в тюрьме

«Что касается КС, то ставка на его разгром была сделана с самого начала. Шаг за шагом его ликвидируют, членов КС либо выдавили за границу, либо посадили», — отмечает эксперт. По мнению Карбалевича, инструментарий Лукашенко чрезвычайно узок: на протяжении 26 лет белорусский президент делает ставку на силу в борьбе со своими политическими противниками. Учитывая это, тактику КС, направленную на диалог и мирный трансфер власти, можно назвать ошибочной, считает он. Другое дело, что иной тактики КС и не мог избрать: к вооруженному восстанию не готовы ни оппозиция, ни белорусское общество. При этом в КС надеялись, что народный протест заставит власть пойти на уступки, но уличные акции оказались не такими опасными для властей, как хотелось бы оппозиционерам.