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Пропавшая белорусская оппозиционерка Мария Колесникова нашлась в тюрьме

Ее обвиняют в призывах к захвату власти
Глеб Мишутин
Мария Колесникова /Tut.By via AP

Один из лидеров протеста против президента Александра Лукашенко – Мария Колесникова арестована 9 сентября и сейчас находится в минском СИЗО. Об этом первым сообщил ее отец Александр Колесников. Колесникову, которая входит в президиум Координационного совета (КС) белорусской оппозиции и является одним из самых узнаваемых лиц протестного движения, обвиняют в публичных призывах к захвату власти с помощью СМИ и интернета, сообщило агентство «БелТА» со ссылкой на следственный комитет Белоруссии. По белорусскому законодательству ей грозит до пяти лет лишения свободы.

В доме Колесниковой в Минске прошли обыски. Как сообщает «РИА Новости», люди в штатском и в черных масках пришли в дом политика, заявив, что проводят «следственные действия». Из квартиры Колесниковой вынесли компьютер и несколько папок с документами. По словам очевидца, дверь в квартиру была взломана. Адвокату Людмиле Козак удалось встретиться с Колесниковой в СИЗО. По ее словам, у политика «настроение боевое» и свою позицию она не изменила.

Уголовное дело о захвате власти генпрокуратура Белоруссии возбудила еще 19 августа, однако ранее Колесникова и ее коллега по КС Максим Знак проходили в качестве свидетелей. Знак также задержан 9 сентября и находится под стражей. Согласно заявлению следственного комитета, «получены доказательства, свидетельствующие о совершении отдельными лицами, входящими в состав негосударственной организации, именуемой Координационный совет, действий, направленных» на дестабилизацию обстановки и причинение вреда национальной безопасности Белоруссии. Помимо Знака и Колесниковой задержан и ее адвокат Илья Салей, о чем также говорится в заявлении СК.

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По данным государственного погранкомитета Белоруссии, 8 сентября Колесникова и два других члена КС – пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов – пытались въехать на территорию Украины и прошли пограничный контроль. Колесникова была задержана при пересечении границы, в то время как Родненков и Кравцов свободно покинули Белоруссию. По данным госпогранкомитета, Колесникову выпихнули из машины, но Родненков сообщил, что Колесникова отказалась выезжать и порвала паспорт. По сведениям из штаба экс-кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико, которые цитирует ТАСС, сначала Колесникова находилась в Мозырском погранотряде, позднее ее перевели в Минск в СИЗО № 1 на ул. Володарского.

8 сентября в Минске прошли митинги в поддержку Колесниковой, о судьбе которой после исчезновения власти ничего не сообщали. Митинги продолжились и на следующий день, 9 сентября, как сообщает в своем видеоматериале ТАСС, силовики выхватывали из толпы людей и сажали их в автозаки и автобусы без номеров. Поначалу задерживали мужчин, потом стали забирать и женщин.

По словам первого эксперта аналитического центра «Стратегия» Валерия Карбалевича, тактика и стратегия Лукашенко не поменялись, что и демонстрирует задержание Колесниковой. Если первые три дня после выборов 9 августа власти жестоко подавляли протесты, то позднее из-за ответной реакции общества гайки стали зажимать более медленно, осторожно, но последовательно.

«Что касается КС, то ставка на его разгром была сделана с самого начала. Шаг за шагом его ликвидируют, членов КС либо выдавили за границу, либо посадили», — отмечает эксперт. По мнению Карбалевича, инструментарий Лукашенко чрезвычайно узок: на протяжении 26 лет белорусский президент делает ставку на силу в борьбе со своими политическими противниками. Учитывая это, тактику КС, направленную на диалог и мирный трансфер власти, можно назвать ошибочной, считает он. Другое дело, что иной тактики КС и не мог избрать: к вооруженному восстанию не готовы ни оппозиция, ни белорусское общество. При этом в КС надеялись, что народный протест заставит власть пойти на уступки, но уличные акции оказались не такими опасными для властей, как хотелось бы оппозиционерам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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