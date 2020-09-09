СК Белоруссии объяснил арест лидеров оппозиции

Колесникова перестала выходить на связь 7 сентября. Государственный пограничный комитет Белоруссии подтвердил факт ее задержания. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российским журналистам сообщил, что спутники Колесниковой выбросили ее из машины во время пересечения белорусско-украинской границы. По его словам, пограничники задержали Колесникову и отправили ее в пограничный отряд.