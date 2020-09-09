СК Белоруссии объяснил арест лидеров оппозиции
Члены Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова и Максим Знак заключены под стражу, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) республики.
«В отношении подозреваемых Марии Колесниковой и Максима Знака с санкции прокурора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», ‒ говорится в сообщении.
Ведомство получило доказательства, свидетельствующие о совершении «отдельными лицами», входящими в КС, действий, «направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь». Эти действия совершались с использованием СМИ и интернет-ресурсов, рассказали в СК.
По подозрению в совершении указанного преступления также задержан член КС Илья Салей. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств по уголовному делу, добавили в ведомстве.
Колесникова перестала выходить на связь 7 сентября. Государственный пограничный комитет Белоруссии подтвердил факт ее задержания. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российским журналистам сообщил, что спутники Колесниковой выбросили ее из машины во время пересечения белорусско-украинской границы. По его словам, пограничники задержали Колесникову и отправили ее в пограничный отряд.
С 9 августа в Белоруссии продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила 10,09% голосов избирателей. После этого по инициативе Тихановской в Белоруссии был создан Координационный совет оппозиции.