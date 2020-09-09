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СК Белоруссии объяснил арест лидеров оппозиции

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Члены Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова и Максим Знак заключены под стражу, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) республики.

«В отношении подозреваемых Марии Колесниковой и Максима Знака с санкции прокурора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», ‒ говорится в сообщении. 

Ведомство получило доказательства, свидетельствующие о совершении «отдельными лицами», входящими в КС, действий, «направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь». Эти действия совершались с использованием СМИ и интернет-ресурсов, рассказали в СК.  

По подозрению в совершении указанного преступления также задержан член КС Илья Салей. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств по уголовному делу, добавили в ведомстве.

Колесникова перестала выходить на связь 7 сентября. Государственный пограничный комитет Белоруссии подтвердил факт ее задержания. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российским журналистам сообщил, что спутники Колесниковой выбросили ее из машины во время пересечения белорусско-украинской границы. По его словам, пограничники задержали Колесникову и отправили ее в пограничный отряд. 

С 9 августа в Белоруссии продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила 10,09% голосов избирателей. После этого по инициативе Тихановской в Белоруссии был создан Координационный совет оппозиции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных