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Лукашенко заявил о намерении провести досрочные выборы президента

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко склонен к проведению досрочных выборов президента республики после изменения Конституции страны. Об этом он сообщил в интервью российским журналистам.

«Если мы будем менять конституцию, то мы должны в конституции прописать выборы президента. Но отдельно — и я к этому склонен — чтобы провести досрочные президентские выборы. Я это не исключаю», — заявил Лукашенко. Он отметил, что новые выборы можно провести после внесения изменений в конституцию, но до парламентских выборов. 

Говоря о новой конституции, Лукашенко поддержал идею перераспределения полномочий между органами власти. При этом он подчеркнул, что славянским государствам, каковыми, по его словам, помимо Белоруссии, являются также Россия и Украина, необходим «крепкий лидер».

Александр Лукашенко непрерывно занимает пост президента Белоруссии с 1994 г. 9 августа этого года в стране прошли очередные выборы, где он, согласно официальным данным, набрал 80,08% голосов, продлив срок своих полномочий еще на 5 лет. После этого в республике начались акции протеста.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных