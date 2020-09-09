Лукашенко заявил о намерении провести досрочные выборы президента
Президент Белоруссии Александр Лукашенко склонен к проведению досрочных выборов президента республики после изменения Конституции страны. Об этом он сообщил в интервью российским журналистам.
«Если мы будем менять конституцию, то мы должны в конституции прописать выборы президента. Но отдельно — и я к этому склонен — чтобы провести досрочные президентские выборы. Я это не исключаю», — заявил Лукашенко. Он отметил, что новые выборы можно провести после внесения изменений в конституцию, но до парламентских выборов.
Говоря о новой конституции, Лукашенко поддержал идею перераспределения полномочий между органами власти. При этом он подчеркнул, что славянским государствам, каковыми, по его словам, помимо Белоруссии, являются также Россия и Украина, необходим «крепкий лидер».
Александр Лукашенко непрерывно занимает пост президента Белоруссии с 1994 г. 9 августа этого года в стране прошли очередные выборы, где он, согласно официальным данным, набрал 80,08% голосов, продлив срок своих полномочий еще на 5 лет. После этого в республике начались акции протеста.