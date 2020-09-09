Лукашенко заявил о намерении провести досрочные выборы президента

«Если мы будем менять конституцию, то мы должны в конституции прописать выборы президента. Но отдельно — и я к этому склонен — чтобы провести досрочные президентские выборы. Я это не исключаю», — заявил Лукашенко. Он отметил, что новые выборы можно провести после внесения изменений в конституцию, но до парламентских выборов.