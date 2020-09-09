Лукашенко назначил нового генпрокурора Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил генеральным прокурором республики Андрея Шведа, который с 2013 г. возглавлял Государственный комитет судебных экспертиз, сообщает «БелТА».
«Наверное, это естественный процесс после выборов. Как в любом государстве. Основной костяк, в правительстве особенно, мы сформировали до выборов, чтобы люди видели, с кем президент планирует работать после выборов», – передает издание слова Лукашенко.
До этого, с 1998 по 2006 г., Швед служил в генпрокуратуре Белоруссии на разных должностях. С 2010 по 2011 г. он был заместителем генпрокурора республики.
Ранее на протяжении 9 лет пост генпрокурора Белоруссии занимал Александр Конюк. Теперь он захотел заняться дипломатической деятельностью, рассказал Лукашенко. Глава государства отметил, что необходимо обсудить это с министром иностранных дел республики Владимиром Макеем.