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Лукашенко назначил нового генпрокурора Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил генеральным прокурором республики Андрея Шведа, который с 2013 г. возглавлял Государственный комитет судебных экспертиз, сообщает «БелТА».

«Наверное, это естественный процесс после выборов. Как в любом государстве. Основной костяк, в правительстве особенно, мы сформировали до выборов, чтобы люди видели, с кем президент планирует работать после выборов», – передает издание слова Лукашенко.

До этого, с 1998 по 2006 г., Швед служил в генпрокуратуре Белоруссии на разных должностях. С 2010 по 2011 г. он был заместителем генпрокурора республики.

Ранее на протяжении 9 лет пост генпрокурора Белоруссии занимал Александр Конюк. Теперь он захотел заняться дипломатической деятельностью, рассказал Лукашенко. Глава государства отметил, что необходимо обсудить это с министром иностранных дел республики Владимиром Макеем.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных