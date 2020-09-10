Больница в Санкт-Петербурге проведет испытания американской вакцины

Исследование начнется в октябре-ноябре 2020 г., говорится в сообщении. В третьей фазе клинических испытаний примут участие более 30 000 человек по всему миру, в том числе 3000 — в России. В ходе исследования части добровольцев введут вакцину, другой части — плацебо. В первый день испытания добровольцы получат вакцину или плацебо. Затем пациенты будут приходить на 28 и 84 дни после вакцинации, через 6, 12, 18 и 24 месяцев и сдавать кровь для определения титра антител.