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Больница в Санкт-Петербурге проведет испытания американской вакцины

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Мариинская больница Санкт-Петербурга объявила о наборе добровольцев для третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса американской компании MSD, говорится на официальной странице больницы «ВКонтакте». В исследовании смогут принять участие россияне старше 18 лет, которые не болели коронавирусом и не прививались от него.

Исследование начнется в октябре-ноябре 2020 г., говорится в сообщении. В третьей фазе клинических испытаний примут участие более 30 000 человек по всему миру, в том числе 3000 — в России. В ходе исследования части добровольцев введут вакцину, другой части — плацебо. В первый день испытания добровольцы получат вакцину или плацебо. Затем пациенты будут приходить на 28 и 84 дни после вакцинации, через 6, 12, 18 и 24 месяцев и сдавать кровь для определения титра антител.

8 сентября первая партия вакцины против коронавируса «Спутник V», которая разрабатывалась Гамалеи, поступила в гражданский оборот, сообщал Минздрав. Вакцинация большей части населения России может пройти в течение 9–12 месяцев. О регистрации первой в мире вакцины от COVID-19 11 августа сообщил президент России Владимир Путин.

Ранее по теме: Центр Гамалеи ответил Lancet на вопросы медиков о российской вакцине

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных