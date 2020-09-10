AstraZeneca может возобновить испытания вакцины от коронавируса
Компания AstraZeneca планирует до конца года установить эффективность своей вакцины от коронавируса, разработанной совместно с Оксфордским университетом, если клинические испытания удастся возобновить в ближайшее время. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на исполнительного директора компании Паскаля Сорио.
Ранее Bloomberg сообщил, что компания приостановила испытания вакцины из-за заболевания одного из добровольцев.
Сорио сообщил, что диагноз добровольца, который предположительно заболел после ввода вакцины, пока неизвестен, непонятно, был ли у него поперечный миелит, или нет. Для постановки диагноза требуются дополнительные исследования.
Исполнительный директор AstraZeneca отметил, что диагноз участника исследований вакцины будет представлен независимому комитету по безопасности, который решит, можно ли возобновлять испытания. вакцины
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» более надежна, чем вакцина, разработанная англо-шведской компанией AstraZeneca. По его словам, российский препарат построен на аденовирусе человека, а англо-шведская вакцина — на аденовирусе обезьяны.
Первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная в Центре им. Гамалеи, была зарегистрирована в России 11 августа. Пострегистрационные испытания вакцины начались в Москве 9 сентября. Массовые поставки вакцины в регионы начнутся в октябре-ноябре 2020 года, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.