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AstraZeneca может возобновить испытания вакцины от коронавируса

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Компания AstraZeneca планирует до конца года установить эффективность своей вакцины от коронавируса, разработанной совместно с Оксфордским университетом, если клинические испытания удастся возобновить в ближайшее время. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на исполнительного директора компании Паскаля Сорио.

Ранее Bloomberg сообщил, что компания приостановила испытания вакцины из-за заболевания одного из добровольцев.

Сорио сообщил, что диагноз добровольца, который предположительно заболел после ввода вакцины, пока неизвестен, непонятно, был ли у него поперечный миелит, или нет. Для постановки диагноза требуются дополнительные исследования.

Исполнительный директор AstraZeneca отметил, что диагноз участника исследований вакцины будет представлен независимому комитету по безопасности, который решит, можно ли возобновлять испытания. вакцины

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» более надежна, чем вакцина, разработанная англо-шведской компанией AstraZeneca. По его словам, российский препарат построен на аденовирусе человека, а англо-шведская вакцина — на аденовирусе обезьяны.

Первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная в Центре им. Гамалеи, была зарегистрирована в России 11 августа. Пострегистрационные испытания вакцины начались в Москве 9 сентября. Массовые поставки вакцины в регионы начнутся в октябре-ноябре 2020 года, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Ранее по теме: AstraZeneca приостановила испытания вакцины от коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных