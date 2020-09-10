AstraZeneca может возобновить испытания вакцины от коронавируса

Компания AstraZeneca планирует до конца года установить эффективность своей вакцины от коронавируса, разработанной совместно с Оксфордским университетом, если клинические испытания удастся возобновить в ближайшее время. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на исполнительного директора компании Паскаля Сорио.