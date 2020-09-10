Пашаев заявил о безвозмездной помощи Ефремову
Адвокат Эльман Пашаев и его команда бесплатно защищали актера Михаила Ефремова в суде. Об это он рассказал в интервью телеканалу «Москва 24».
«Я и мой партнер Елизавета Шаргородская работали бесплатно. Я работал без гонораров, вся моя команда из шести человек работала без гонораров», — сказал Пашаев. Он отметил, что удовлетворен своей работой и рассчитывает на ее продолжение в части подготовки апелляции.
Ранее член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович заявила, что Ефремов не доволен приговором и работой Пашаева. По ее словам, адвокат «ни в коем случае» не будет представлять интересы Ефремова при рассмотрении апелляции в суде.
Ранее Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом, совершенном в состоянии опьянения. Помимо тюремного заключения на восемь лет артисту назначили штраф в 800 000 руб. Позже член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева заявила, что, по мнению Ефремова, Эльман Пашаев «подставил» его. Сам актер рассчитывал на меньший срок — примерно 3,5 года в колонии-поселении.