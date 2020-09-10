Пашаев заявил о безвозмездной помощи Ефремову

«Я и мой партнер Елизавета Шаргородская работали бесплатно. Я работал без гонораров, вся моя команда из шести человек работала без гонораров», — сказал Пашаев. Он отметил, что удовлетворен своей работой и рассчитывает на ее продолжение в части подготовки апелляции.