Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Песков прокомментировал инициативу Медведева о гарантированном доходе

Ведомости

В Кремле пока не обсуждают высказанную заместитель председателя Совбеза и председателем «Единой России» Дмитрием Медведевым инициативу минимального гарантированного дохода для россиян, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока, насколько я знаю, каких-то предметных обсуждений на этот счёт не ведётся. Все эти инициативы, все предложения, что называется, на столе. Но пока предметных обсуждений, которые могли бы уже, что называется, быть формализованы, пока таких нет», — сказал Песков.

Медведев 8 сентября на совещании по социальным проектам партии предложил обсудить идею введения в стране минимального гарантированного дохода. Он пояснил, что имеет в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения. По мнению Медведева, эту идею следует обсудить с правительством  и профсоюзами, а также проанализировать с экономической точки зрения.

7 сентября руководитель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил обсудить возможности выплаты гарантированного дохода пострадавшим от экономических последствий пандемии россиянам в виде соцпособия. По его словам, оно должно обеспечивать минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации. Согласно опросу сервиса по поиску работы SuperJob, сумма минимальной выплаты, которую россияне хотели бы ежемесячно гарантированно получать от государства, составляет 28 500 руб.

Ранее по теме: Россияне назвали размер необходимой гарантированной выплаты от государства

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных