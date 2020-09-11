Песков прокомментировал инициативу Медведева о гарантированном доходе

«Пока, насколько я знаю, каких-то предметных обсуждений на этот счёт не ведётся. Все эти инициативы, все предложения, что называется, на столе. Но пока предметных обсуждений, которые могли бы уже, что называется, быть формализованы, пока таких нет», — сказал Песков.