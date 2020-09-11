Песков прокомментировал инициативу Медведева о гарантированном доходе
В Кремле пока не обсуждают высказанную заместитель председателя Совбеза и председателем «Единой России» Дмитрием Медведевым инициативу минимального гарантированного дохода для россиян, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Пока, насколько я знаю, каких-то предметных обсуждений на этот счёт не ведётся. Все эти инициативы, все предложения, что называется, на столе. Но пока предметных обсуждений, которые могли бы уже, что называется, быть формализованы, пока таких нет», — сказал Песков.
Медведев 8 сентября на совещании по социальным проектам партии предложил обсудить идею введения в стране минимального гарантированного дохода. Он пояснил, что имеет в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения. По мнению Медведева, эту идею следует обсудить с правительством и профсоюзами, а также проанализировать с экономической точки зрения.
7 сентября руководитель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил обсудить возможности выплаты гарантированного дохода пострадавшим от экономических последствий пандемии россиянам в виде соцпособия. По его словам, оно должно обеспечивать минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации. Согласно опросу сервиса по поиску работы SuperJob, сумма минимальной выплаты, которую россияне хотели бы ежемесячно гарантированно получать от государства, составляет 28 500 руб.