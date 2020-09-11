Памфилова предложила ночные дежурства для наблюдения за выборами

«Пожалуйста, устраивайте дежурство ночное, мы идем навстречу всем тем, у кого есть хоть малейшие сомнения, что могут быть нарушения», — цитирует ТАСС Памфилову. По ее словам, наблюдателем может стать любой участник избирательного процесса.