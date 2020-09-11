Памфилова предложила ночные дежурства для наблюдения за выборами
ЦИК предоставил беспрецедентные возможности для наблюдения за выборами в сентябре, не исключены и ночные дежурства, заявила председатель комиссии Элла Памфилова.
«Пожалуйста, устраивайте дежурство ночное, мы идем навстречу всем тем, у кого есть хоть малейшие сомнения, что могут быть нарушения», — цитирует ТАСС Памфилову. По ее словам, наблюдателем может стать любой участник избирательного процесса.
«Мы предоставили беспрецедентные возможности для всех участников избирательного процесса, партий, самовыдвиженцев для наблюдения. Мы широко распахнули наши двери», — подчеркнула Памфилова, призвав кандидатов и партии активно участвовать в наблюдении. Она также прокомментировала возможные провокации, заявив, что ЦИК к этому готов.
ЦИК 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября – досрочное голосование. В эти дни планируется провести выборы депутатов 11 заксобраний и выборы 22 гордум административных центров, а также прямые выборы губернаторов 18 регионов. Накануне Памфилова предложила рассмотреть возможность переноса единого дня голосования на апрель, когда в школах проходят каникулы.