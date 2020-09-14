Курская область получила пробную партию вакцины от коронавируса
Первая пробная партия вакцины от коронавируса поступила в Курскую область, сообщил портал kursk.com со ссылкой на заместителя губернатора области Андрея Белостоцкого.
«Это пробная тест-поставка, которая должна показать готовность региона к проведению прививок от коронавирусной инфекции», — сказал Белостоцкий.
Замгубернатора рассказал, что в рамках первой партии Курская область получила 42 комплекта вакцины от коронавируса. С 15 сентября прививку смогут сделать медработники. Белостоцкий отметил, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной и добровольной. Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что сделал две прививки от коронавируса первым и вторым компонентом препарата.
Первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная в Центре им. Гамалеи, была зарегистрирована в России 11 августа. Она прошла две фазы клинических испытаний. Третья фаза началась в Москве на прошлой неделе, вакцину уже получили 250 добровольцев. Массовое производство вакцины может начаться в сентябре 2020 г. Также завершилась вакцинация добровольцев в рамках клинических испытаний вакцины от коронавируса центра «Вектор».