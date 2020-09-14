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Генпрокуратура утвердила обвинение экс-мэру Норильска из-за разлива топлива

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Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего мэра Норильска Рината Ахметчина, которого обвиняют в халатности из-за разлива топлива на площадке ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании».

«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении ведомства. После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело направят в Норильский городской суд для рассмотрения по существу.

По данным следствия, в мае 2020 г. из резервуара, находящегося на территории производственной площадки ТЭЦ-3 в Норильске, из-за аварийной разгерметизации произошел разлив более 21 000 т дизельного топлива.

Экс-глава Норильска получил информацию об аварии в тот же день, однако в течение двух дней после не принял мер по организации работ для локализации разлива и минимизации их воздействия на окружающую среду. «Неисполнение им своих должностных обязанностей привело к существенному увеличению вреда, нанесенного окружающей среде», – подчеркнули в Генпрокуратуре.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Ахметчина по факту халатности в июне. В конце июля после совещания с губернатором Александром Уссом о ситуации с коронавирусом в Норильске он объявил о своей отставке из-за высказанного недоверия в свой адрес. Ахметчин отметил, что высказанные претензии в его адрес были связаны с недостоверной информацией о ситуации с распространением коронавируса, которую администрация города предоставляла в СМИ.

29 мая после аварии на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании, которая принадлежит «Норникелю», произошел разлив около 20 000 т топлива. Сначала топливо попало на дорогу, а затем в почву и расположенные рядом водоемы, обеспечивающие водой местных жителей. Площадь загрязнения составила 180 000 кв. м. 3 июня президент России Владимир Путин объявил о введении в Норильске режима ЧС федерального уровня. Предварительной причиной разгерметизации резервуара, в результате которой произошел разлив горючего, Генпрокуратура называла просадку грунта и бетонной площадки под ним.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных