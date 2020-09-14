Генпрокуратура утвердила обвинение экс-мэру Норильска из-за разлива топлива
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего мэра Норильска Рината Ахметчина, которого обвиняют в халатности из-за разлива топлива на площадке ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании».
«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении ведомства. После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело направят в Норильский городской суд для рассмотрения по существу.
По данным следствия, в мае 2020 г. из резервуара, находящегося на территории производственной площадки ТЭЦ-3 в Норильске, из-за аварийной разгерметизации произошел разлив более 21 000 т дизельного топлива.
Экс-глава Норильска получил информацию об аварии в тот же день, однако в течение двух дней после не принял мер по организации работ для локализации разлива и минимизации их воздействия на окружающую среду. «Неисполнение им своих должностных обязанностей привело к существенному увеличению вреда, нанесенного окружающей среде», – подчеркнули в Генпрокуратуре.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Ахметчина по факту халатности в июне. В конце июля после совещания с губернатором Александром Уссом о ситуации с коронавирусом в Норильске он объявил о своей отставке из-за высказанного недоверия в свой адрес. Ахметчин отметил, что высказанные претензии в его адрес были связаны с недостоверной информацией о ситуации с распространением коронавируса, которую администрация города предоставляла в СМИ.
29 мая после аварии на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании, которая принадлежит «Норникелю», произошел разлив около 20 000 т топлива. Сначала топливо попало на дорогу, а затем в почву и расположенные рядом водоемы, обеспечивающие водой местных жителей. Площадь загрязнения составила 180 000 кв. м. 3 июня президент России Владимир Путин объявил о введении в Норильске режима ЧС федерального уровня. Предварительной причиной разгерметизации резервуара, в результате которой произошел разлив горючего, Генпрокуратура называла просадку грунта и бетонной площадки под ним.