Генпрокуратура утвердила обвинение экс-мэру Норильска из-за разлива топлива

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Ахметчина по факту халатности в июне. В конце июля после совещания с губернатором Александром Уссом о ситуации с коронавирусом в Норильске он объявил о своей отставке из-за высказанного недоверия в свой адрес. Ахметчин отметил, что высказанные претензии в его адрес были связаны с недостоверной информацией о ситуации с распространением коронавируса, которую администрация города предоставляла в СМИ.