Собянин: Москва не планирует вводить новые ограничения из-за коронавируса
Власти Москвы считают действующие ограничения по коронавирусу достаточными, заявил мэр города Сергей Собянин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
«Никаких дополнительных мер ограничения, санитарно-защитных мер, дополнительных мы в настоящее время не планируем, считая их достаточными, но при этом их нужно соблюдать», – сказал Собянин. Мэр Москвы отметил, что в Москве готовы к «любым негативным сценариям», и выразил надежду, что их не будет.
В Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса, разработанной Научным центром им. Гамалеи. В испытаниях примут участие около 40 000 человек. 250 добровольцев уже сделали прививку от коронавируса, сообщали в оперштабе Москвы. О регистрации первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V» 11 августа сообщил президент России Владимир Путин. Ее массовое производство может начаться в сентябре 2020 г. Также завершилась вакцинация добровольцев в рамках клинических испытаний вакцины от коронавируса центра «Вектор».