Собянин: Москва не планирует вводить новые ограничения из-за коронавируса

«Никаких дополнительных мер ограничения, санитарно-защитных мер, дополнительных мы в настоящее время не планируем, считая их достаточными, но при этом их нужно соблюдать», – сказал Собянин. Мэр Москвы отметил, что в Москве готовы к «любым негативным сценариям», и выразил надежду, что их не будет.