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Собянин: Москва не планирует вводить новые ограничения из-за коронавируса

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Власти Москвы считают действующие ограничения по коронавирусу достаточными, заявил мэр города Сергей Собянин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

«Никаких дополнительных мер ограничения, санитарно-защитных мер, дополнительных мы в настоящее время не планируем, считая их достаточными, но при этом их нужно соблюдать», – сказал Собянин. Мэр Москвы отметил, что в Москве готовы к «любым негативным сценариям», и выразил надежду, что их не будет.

В Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса, разработанной Научным центром им. Гамалеи. В испытаниях примут участие около 40 000 человек. 250 добровольцев уже сделали прививку от коронавируса, сообщали в оперштабе Москвы. О регистрации первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V» 11 августа сообщил президент России Владимир Путин. Ее массовое производство может начаться в сентябре 2020 г. Также завершилась вакцинация добровольцев в рамках клинических испытаний вакцины от коронавируса центра «Вектор».

Ранее по теме: В Москве рассказали о состоянии испытателей вакцины от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных