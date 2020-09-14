Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Допвыплаты для медиков продлили на сентябрь

Ведомости

Стимулирующие выплаты медработникам, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом, продлены на сентябрь, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Стенограмма заседания опубликована на сайте правительства.

«Правительство приняло решение продлить еще на один месяц – сентябрь – медицинским работникам стимулирующие выплаты, которые были введены по инициативе президента. Как и прежде – с перерасчетом на отпускные. Соответствующее постановление правительства подписано», – сказал Мишустин.

Премьер-министр добавил, что на месяц – до 15 октября – были продлены выплаты работникам соцучреждений стационарного типа, которые работают в условиях карантина по сменам в 14 дней. Мишустин напомнил, что на выплаты соцработникам было выделено около 2 млрд руб.

Ранее президент России Владимир Путин поручил ввести стимулирующие выплаты для медиков за работу с пациентами с коронавирусом. Врачи стационаров получают выплату в размере 80 000 руб. в месяц, средний медперсонал – 50 000 руб., младший – по 25 000 руб. Врачи скорой помощи получают выплату в размере 50 000 руб. в месяц, водители скорой, средний и младший медперсонал – по 25 000 руб.

Ранее по теме: Медикам изменят режим работы для профилактики коронавируса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных