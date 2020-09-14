Допвыплаты для медиков продлили на сентябрь
Стимулирующие выплаты медработникам, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом, продлены на сентябрь, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Стенограмма заседания опубликована на сайте правительства.
«Правительство приняло решение продлить еще на один месяц – сентябрь – медицинским работникам стимулирующие выплаты, которые были введены по инициативе президента. Как и прежде – с перерасчетом на отпускные. Соответствующее постановление правительства подписано», – сказал Мишустин.
Премьер-министр добавил, что на месяц – до 15 октября – были продлены выплаты работникам соцучреждений стационарного типа, которые работают в условиях карантина по сменам в 14 дней. Мишустин напомнил, что на выплаты соцработникам было выделено около 2 млрд руб.
Ранее президент России Владимир Путин поручил ввести стимулирующие выплаты для медиков за работу с пациентами с коронавирусом. Врачи стационаров получают выплату в размере 80 000 руб. в месяц, средний медперсонал – 50 000 руб., младший – по 25 000 руб. Врачи скорой помощи получают выплату в размере 50 000 руб. в месяц, водители скорой, средний и младший медперсонал – по 25 000 руб.