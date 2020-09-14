Допвыплаты для медиков продлили на сентябрь

Премьер-министр добавил, что на месяц – до 15 октября – были продлены выплаты работникам соцучреждений стационарного типа, которые работают в условиях карантина по сменам в 14 дней. Мишустин напомнил, что на выплаты соцработникам было выделено около 2 млрд руб.