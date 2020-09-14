Российские истребители перехватили три В-52 у границ с Украиной

По данным военных, два истребителя Су-27 и два Су-30 Южного военного округа были подняты на перехват приближавшихся со стороны Украины трех воздушных целей. «Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря»,— сообщили агентству.