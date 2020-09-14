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Российские истребители перехватили три В-52 у границ с Украиной

Ведомости

Четыре истребителя российских ВКС перехватили три стратегических бомбардировщика B-52 армии США над Черным морем, летевших со стороны Украины, сообщили ТАСС в Национальном центре управления обороной (НЦУО).

По данным военных, два истребителя Су-27 и два Су-30 Южного военного округа были подняты на перехват приближавшихся со стороны Украины трех воздушных целей. «Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря»,— сообщили агентству. 

После того, как американские бомбардировщики повернули обратно, российские истребители вернулись на базы. Нарушения границы допущено не было. 

Ранее о полетах американских В-52Н над Украиной сообщили в командовании ВВС страны. Там заверили, что такие маневры будут отныне проводиться на регулярной основе как инструмент «сдерживания России» в районе Черного моря. 

Американские В-52 выполнили учения по отработке ударов крылатыми ракетами над акваториями Балтийского, Черного и Азовского морей, а также в воздушном пространстве восточноевропейских стран НАТО и Украины в конце августа — начале сентября. При приближении авиагрупп к границам России на их перехват вылетали истребители российских ВКС.

Позже в Минобороны России обвинили американское командование в отработке ударов по объектам в Калининградской области и других западных регионах России.

Ранее по теме: Американские бомбардировщики будут регулярно летать над Украиной

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных