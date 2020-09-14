Российские истребители перехватили три В-52 у границ с Украиной
Четыре истребителя российских ВКС перехватили три стратегических бомбардировщика B-52 армии США над Черным морем, летевших со стороны Украины, сообщили ТАСС в Национальном центре управления обороной (НЦУО).
По данным военных, два истребителя Су-27 и два Су-30 Южного военного округа были подняты на перехват приближавшихся со стороны Украины трех воздушных целей. «Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря»,— сообщили агентству.
После того, как американские бомбардировщики повернули обратно, российские истребители вернулись на базы. Нарушения границы допущено не было.
Ранее о полетах американских В-52Н над Украиной сообщили в командовании ВВС страны. Там заверили, что такие маневры будут отныне проводиться на регулярной основе как инструмент «сдерживания России» в районе Черного моря.
Американские В-52 выполнили учения по отработке ударов крылатыми ракетами над акваториями Балтийского, Черного и Азовского морей, а также в воздушном пространстве восточноевропейских стран НАТО и Украины в конце августа — начале сентября. При приближении авиагрупп к границам России на их перехват вылетали истребители российских ВКС.
Позже в Минобороны России обвинили американское командование в отработке ударов по объектам в Калининградской области и других западных регионах России.