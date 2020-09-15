Суд не разрешил прокат четырех фильмов проекта «Дау» в России

В 2019 г. шесть фильмов «Дау» из десяти, в том числе «Дау. Дегенерация», получили прокатные удостоверения от российского Министерства культуры. Четыре других ленты – «Дау. Наташа», «Дау. Новый человек», «Дау. Нора Сын» и «Дау. Саша Валера» – не были допущены к прокату, так как Минкультуры посчитало их пропагандой порнографии.