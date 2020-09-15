Суд не разрешил прокат четырех фильмов проекта «Дау» в России
Арбитражный суд Москвы отклонил иск кинокомпании «Феномен филмз», просившей обязать Минкультуры выдать прокатные удостоверения фильмам проекта «Дау» режиссера Ильи Хржановского. Об этом рассказала представитель проекта в России Дарья Виолина, пишет «Интерфакс».
«Сегодня Арбитражный суд Москвы озвучил только результативную часть своего решения. Мотивировочную часть своего решения суд обещал озвучить позднее. Поэтому причины отказа нам неизвестны», – сказала Виолина. Она добавила, что «Феномен филмз» будет обжаловать решения суда.
В 2019 г. шесть фильмов «Дау» из десяти, в том числе «Дау. Дегенерация», получили прокатные удостоверения от российского Министерства культуры. Четыре других ленты – «Дау. Наташа», «Дау. Новый человек», «Дау. Нора Сын» и «Дау. Саша Валера» – не были допущены к прокату, так как Минкультуры посчитало их пропагандой порнографии.
После отказа Хржановский обратился к тогдашнему министру культуры Владимиру Мединскому и попросил собрать независимую комиссию, которая была бы готова пересмотреть решение. По словам режиссера, откровенные сцены в картинах существуют как часть художественного образа и кинематографического языка, а не как пропаганда порнографии.
В феврале 2020 г. «Феномен филмз» подала иск к Минкульту с намерением опротестовать решения об отказе в прокате четырех фильмов проекта. Все фильмы проекта доступны онлайн с апреля.