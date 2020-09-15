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Суд не разрешил прокат четырех фильмов проекта «Дау» в России

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Арбитражный суд Москвы отклонил иск кинокомпании «Феномен филмз», просившей обязать Минкультуры выдать прокатные удостоверения фильмам проекта «Дау» режиссера Ильи Хржановского. Об этом рассказала представитель проекта в России Дарья Виолина, пишет «Интерфакс».

«Сегодня Арбитражный суд Москвы озвучил только результативную часть своего решения. Мотивировочную часть своего решения суд обещал озвучить позднее. Поэтому причины отказа нам неизвестны», – сказала Виолина. Она добавила, что «Феномен филмз» будет обжаловать решения суда.

В 2019 г. шесть фильмов «Дау» из десяти, в том числе «Дау. Дегенерация», получили прокатные удостоверения от российского Министерства культуры. Четыре других ленты – «Дау. Наташа», «Дау. Новый человек», «Дау. Нора Сын» и «Дау. Саша Валера» – не были допущены к прокату, так как Минкультуры посчитало их пропагандой порнографии.

После отказа Хржановский обратился к тогдашнему министру культуры Владимиру Мединскому и попросил собрать независимую комиссию, которая была бы готова пересмотреть решение. По словам режиссера, откровенные сцены в картинах существуют как часть художественного образа и кинематографического языка, а не как пропаганда порнографии.

В феврале 2020 г. «Феномен филмз» подала иск к Минкульту с намерением опротестовать решения об отказе в прокате четырех фильмов проекта. Все фильмы проекта доступны онлайн с апреля.

Ранее по теме: Создатели фильмов «Дау» подали иск к Минкультуры из-за отказа в прокате

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных