Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Нарышкин поддержал идею ввести обязательный ЕГЭ по истории

Ведомости

Введение обязательного ЕГЭ по истории было бы полезно, убежден директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, пишет ТАСС.

«Да, мне кажется, это было бы полезно, тем более, что интерес к истории среди молодежи, среди школьников, среди родителей школьников очень большой. Различные социологические опросы говорят о том, что история становится все более востребованной дисциплиной в школах, и по жизни она очень нужна», – сказал Нарышкин в ходе Всероссийского молодежного исторического форума «Моя страна. Моя история. Моя Победа».

Ранее бывший министр просвещения Ольга Васильева заявляла о планах сделать ЕГЭ по истории обязательным после 2022 г. Также ранее планировалось сделать обязательным ЕГЭ по иностранному языку, однако Минпросвещения отказалось от таких планов.

Обязательными предметами для сдачи ЕГЭ являются математика и русский язык. Результаты экзаменов необходимы для получения аттестата о среднем общем образовании и для поступления в вуз. В 2020 г. из-за пандемии коронавируса период сдачи ЕГЭ сдвинулся на июль – август. В 2020 г. ЕГЭ сдавали только те выпускники, которые планировали поступать в вуз, остальные смогли получить аттестаты об окончании школы без экзаменов.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных