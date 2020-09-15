Нарышкин поддержал идею ввести обязательный ЕГЭ по истории
Введение обязательного ЕГЭ по истории было бы полезно, убежден директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, пишет ТАСС.
«Да, мне кажется, это было бы полезно, тем более, что интерес к истории среди молодежи, среди школьников, среди родителей школьников очень большой. Различные социологические опросы говорят о том, что история становится все более востребованной дисциплиной в школах, и по жизни она очень нужна», – сказал Нарышкин в ходе Всероссийского молодежного исторического форума «Моя страна. Моя история. Моя Победа».
Ранее бывший министр просвещения Ольга Васильева заявляла о планах сделать ЕГЭ по истории обязательным после 2022 г. Также ранее планировалось сделать обязательным ЕГЭ по иностранному языку, однако Минпросвещения отказалось от таких планов.
Обязательными предметами для сдачи ЕГЭ являются математика и русский язык. Результаты экзаменов необходимы для получения аттестата о среднем общем образовании и для поступления в вуз. В 2020 г. из-за пандемии коронавируса период сдачи ЕГЭ сдвинулся на июль – август. В 2020 г. ЕГЭ сдавали только те выпускники, которые планировали поступать в вуз, остальные смогли получить аттестаты об окончании школы без экзаменов.