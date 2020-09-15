Нарышкин поддержал идею ввести обязательный ЕГЭ по истории

«Да, мне кажется, это было бы полезно, тем более, что интерес к истории среди молодежи, среди школьников, среди родителей школьников очень большой. Различные социологические опросы говорят о том, что история становится все более востребованной дисциплиной в школах, и по жизни она очень нужна», – сказал Нарышкин в ходе Всероссийского молодежного исторического форума «Моя страна. Моя история. Моя Победа».