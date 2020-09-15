В Кремле исключили встречу с Навальным после его возвращения в Россию
В Кремле не планируют проводить встречу с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным после его возвращения в Россию, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Мы, честно говоря, не видим причин для такой встречи, не видим потребности в такой встрече. Поэтому убежден, что такой встречи не будет», – сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли встреча с Навальным после его возвращения в Россию.
20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Основатель ФБК был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи №1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже его доставили в берлинскую клинику Charite, где он находится в реанимационном отделении. Согласно заявлениям немецких властей, врачи клиники обнаружили в организме Навального следы «Новичка». При этом российские медики, ранее обследовавшие основателя ФБК, не нашли в его анализах следов яда.
Немецкое правительство 14 сентября сообщило, что лаборатории Франции и Швеции провели проверку полученных немецкими специалистами результатов обследования Навального и пришли к выводу, что он был отравлен «Новичком». Генпрокуратура России направила запрос в минюст Германии с просьбой предоставить результаты обследования Навального еще 27 августа, но до сих пор не получила ответа. Позже немецкая генпрокуратура заявила, что предоставит необходимую информацию только с разрешения самого Навального.
15 сентября The New York Times со ссылкой на источник в органах безопасности Германии сообщил, что Навальный заявил, что планирует вернуться в Россию после выздоровления. Позже основатель ФБК опубликовал первое фото после госпитализации.