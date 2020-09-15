В Кремле исключили встречу с Навальным после его возвращения в Россию

Немецкое правительство 14 сентября сообщило, что лаборатории Франции и Швеции провели проверку полученных немецкими специалистами результатов обследования Навального и пришли к выводу, что он был отравлен «Новичком». Генпрокуратура России направила запрос в минюст Германии с просьбой предоставить результаты обследования Навального еще 27 августа, но до сих пор не получила ответа. Позже немецкая генпрокуратура заявила, что предоставит необходимую информацию только с разрешения самого Навального.