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Володин попросил Терешкову и Чилингарова перейти на удаленку

Ведомости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил депутатов Валентину Терешкову и Артура Чилингарова перейти на дистанционную работу. Об этом спикер Госдумы заявил на первом пленарном заседании осенней сессии. Трансляция велась на странице Думы.

«Валентина Владимировна, Артур Николаевич и ряд еще наших коллег, просьба выполнить поручение Государственной думы. Заслушаете выступления руководителей политических фракций, а потом – в свой кабинет, и оттуда принимайте участие в обсуждении вопросов», – сказал Володин. Он отметил, что Терешкова и Чилингаров – достояние России, и призвал их беречь себя. 

«Там [на Западе] нет среди депутатов ни первой в мире космонавта-женщины, ни покорителя льдов, этих наших просторов бескрайних арктических и глубин океанических. Нет у них таких там. Они все сидят, закрылись по домам, по виллам, кто где, а вы на передовую все рветесь», – подчеркнул спикер Госдумы.

В России за сутки выявили 5529 новых заболевших коронавирусом. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 073 849. Умерли за день 150 пациентов. Это максимальное число умерших с 31 июля, когда жертвами COVID-19 стал 161 заболевший. Общее число летальных исходов с начала пандемии увеличилось до 18 785.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных