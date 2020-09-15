Володин попросил Терешкову и Чилингарова перейти на удаленку
Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил депутатов Валентину Терешкову и Артура Чилингарова перейти на дистанционную работу. Об этом спикер Госдумы заявил на первом пленарном заседании осенней сессии. Трансляция велась на странице Думы.
«Валентина Владимировна, Артур Николаевич и ряд еще наших коллег, просьба выполнить поручение Государственной думы. Заслушаете выступления руководителей политических фракций, а потом – в свой кабинет, и оттуда принимайте участие в обсуждении вопросов», – сказал Володин. Он отметил, что Терешкова и Чилингаров – достояние России, и призвал их беречь себя.
«Там [на Западе] нет среди депутатов ни первой в мире космонавта-женщины, ни покорителя льдов, этих наших просторов бескрайних арктических и глубин океанических. Нет у них таких там. Они все сидят, закрылись по домам, по виллам, кто где, а вы на передовую все рветесь», – подчеркнул спикер Госдумы.
В России за сутки выявили 5529 новых заболевших коронавирусом. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 073 849. Умерли за день 150 пациентов. Это максимальное число умерших с 31 июля, когда жертвами COVID-19 стал 161 заболевший. Общее число летальных исходов с начала пандемии увеличилось до 18 785.