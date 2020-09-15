Володин попросил Терешкову и Чилингарова перейти на удаленку

«Там [на Западе] нет среди депутатов ни первой в мире космонавта-женщины, ни покорителя льдов, этих наших просторов бескрайних арктических и глубин океанических. Нет у них таких там. Они все сидят, закрылись по домам, по виллам, кто где, а вы на передовую все рветесь», – подчеркнул спикер Госдумы.