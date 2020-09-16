Фигуристка Медведева решила вернуться к тренеру Тутберидзе
Фигуристка Евгения Медведева решила вернуться к тренеру Этери Тутберидзе, сообщили «РИА Новости спорт» со ссылкой на нескольких источников, не связанных между собой. Заместитель начальника катка «Хрустальный» Эдуард Аксенов подтвердил Sport.ru эту информацию.
В 2018 г. Медведева заявила, что переходит от Тутберидзе к канадскому тренеру по фигурному катанию Брайану Орсеру. Спортсменка добавила, что продолжит выступать за Россию.
Медведева – 20-летняя российская фигуристка, которая выступает в женском одиночном катании. На Олимпиаде-2018 она завоевала две серебряные медали. В личном первенстве она уступила в борьбе за золото другой воспитаннице Тутберидзе – 15-летней Алине Загитовой. В 2019 г. Медведева выиграла бронзу на чемпионате мира.