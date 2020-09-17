Разработчик «Новичка» оценил данные о бутылке с ядом в номере Навального

«Если учесть, что все бутылки одинаковы, то это "мертвая улика". Мы ее посмотреть не можем, а у них она есть. Все бутылки одинаковы, и доказать, что именно эта бутылка из гостиницы в Томске, мягко говоря, не приходится. Доказать, что это именно та бутылка – невозможно, а значит, эту бутылку можно подготовить в любой точке земного шара», – пояснил он.