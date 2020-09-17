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Разработчик «Новичка» оценил данные о бутылке с ядом в номере Навального

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Разработчик «Новичка», российский ученый Леонид Ринк заявил «РИА Новости», что нанесение «Новичка» на бутылку в томской гостинице, где жил Навальный, привело бы не только к его смерти, но и к гибели всех, кто ее трогал. По его словам, происхождение бутылки неизвестно, она может быть не из Томска.

«Если учесть, что все бутылки одинаковы, то это "мертвая улика". Мы ее посмотреть не можем, а у них она есть. Все бутылки одинаковы, и доказать, что именно эта бутылка из гостиницы в Томске, мягко говоря, не приходится. Доказать, что это именно та бутылка – невозможно, а значит, эту бутылку можно подготовить в любой точке земного шара», – пояснил он.

О том, что так называемая бутылка с «Новичком» была обнаружена в номере в томской гостинице, где останавливался сам Навальный и вся съемочная группа, сообщила пресс-служба основателя ФБК в его Instagram.

Ринк ранее уже дважды опровергал информацию об отравлении Навального «Новичком». По его словам, симптомы политика не совпадают с теми, что проявляются в случае воздействия этого типа ядов.

20 августа Навальный потерял сознание во время перелета из Томска в Москву и был экстренно доставлен в больницу Омска. Там он впал в кому и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Местные медики после 60 биохимических исследований не обнаружили в его анализах следов отравления и поставили предварительный диагноз – нарушение обмена веществ. 22 августа основателя ФБК перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где он находится до сих пор.

Об отравлении Навального «Новичком» заявляют немецкие врачи. Это подтвердили также специалисты из лаборатории Франции, о чем сообщил президент Эммануэль Макрон. В России факт отравления основателя ФБК не подтверждают, так как не могут начать официальное исследование, ссылаясь на то, что немецкая сторона отказывается предоставить российской Генпрокуратуре результаты обследования основателя ФБК.

Ранее по теме: Представитель Навального рассказал о бутылке с «Новичком» в отеле Томска

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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