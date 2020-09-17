Представитель Навального рассказал о бутылке с «Новичком» в отеле Томска

«Поскольку нам было абсолютно ясно, что Навальный не «слегка заболел», не «перегрелся» и «рафаэлкой» здесь не поможешь, было решено забрать все, что может хоть как-то гипотетически пригодиться, и передать это врачам в Германии», – рассказали в команде Навального. Пресс-служба основателя ФБК также обнародовала видео из его номера в гостинице Томска. Отмечается, что все фиксировалось на камеру в присутствии адвоката Навального.