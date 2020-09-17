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Представитель Навального рассказал о бутылке с «Новичком» в отеле Томска

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После ухудшения состояния здоровья основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального его команда обнаружила в номере томского отеля, где он останавливался, бутылку воды, на которой впоследствии немецкие специалисты нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок», сообщила пресс-служба Навального на его странице в Instagram. Впоследствии бутылку доставили в Германию для изучения.

«Поскольку нам было абсолютно ясно, что Навальный не «слегка заболел», не «перегрелся» и «рафаэлкой» здесь не поможешь, было решено забрать все, что может хоть как-то гипотетически пригодиться, и передать это врачам в Германии», – рассказали в команде Навального. Пресс-служба основателя ФБК также обнародовала видео из его номера в гостинице Томска. Отмечается, что все фиксировалось на камеру в присутствии адвоката Навального.

20 августа Навальный потерял сознание во время перелета из Томска в Москву и был экстренно доставлен в больницу Омска. Там он впал в кому и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Местные медики после 60 биохимических исследований не обнаружили в его анализах следов отравления и поставили предварительный диагноз – нарушение обмена веществ.

22 августа основателя ФБК перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где он находится до сих пор. 7 сентября его состояние улучшилось: его вывели из комы и стали постепенно отключать от ИВЛ. 15 сентября основатель ФБК впервые вышел на связь и опубликовал первую фотографию в Instagram.

Немецкие врачи утверждают, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Это подтвердили также специалисты из лаборатории Франции, о чем рассказывал президент Эммануэль Макрон. В России факт отравления основателя ФБК не подтверждают, так как не могут начать официальное исследование, ссылаясь на то, что немецкая сторона отказывается предоставить российской Генпрокуратуре результаты обследования Навального.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных