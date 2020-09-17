Представитель Навального рассказал о бутылке с «Новичком» в отеле Томска
После ухудшения состояния здоровья основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального его команда обнаружила в номере томского отеля, где он останавливался, бутылку воды, на которой впоследствии немецкие специалисты нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок», сообщила пресс-служба Навального на его странице в Instagram. Впоследствии бутылку доставили в Германию для изучения.
«Поскольку нам было абсолютно ясно, что Навальный не «слегка заболел», не «перегрелся» и «рафаэлкой» здесь не поможешь, было решено забрать все, что может хоть как-то гипотетически пригодиться, и передать это врачам в Германии», – рассказали в команде Навального. Пресс-служба основателя ФБК также обнародовала видео из его номера в гостинице Томска. Отмечается, что все фиксировалось на камеру в присутствии адвоката Навального.
20 августа Навальный потерял сознание во время перелета из Томска в Москву и был экстренно доставлен в больницу Омска. Там он впал в кому и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Местные медики после 60 биохимических исследований не обнаружили в его анализах следов отравления и поставили предварительный диагноз – нарушение обмена веществ.
22 августа основателя ФБК перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где он находится до сих пор. 7 сентября его состояние улучшилось: его вывели из комы и стали постепенно отключать от ИВЛ. 15 сентября основатель ФБК впервые вышел на связь и опубликовал первую фотографию в Instagram.
Немецкие врачи утверждают, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Это подтвердили также специалисты из лаборатории Франции, о чем рассказывал президент Эммануэль Макрон. В России факт отравления основателя ФБК не подтверждают, так как не могут начать официальное исследование, ссылаясь на то, что немецкая сторона отказывается предоставить российской Генпрокуратуре результаты обследования Навального.