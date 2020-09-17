В ЕС предложили заморозить счета фигурантов расследований Навального
Европейский парламент предлагает заморозить иностранные счета фигурантов расследований Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, говорится в проекте резолюции Европарламента по делу российского политика.
Европейский парламент призывает Совет по иностранным делам занять «активную позицию по этому вопросу» на заседании 21 сентября; требует, чтобы ЕС как можно скорее установил перечень ограничительных мер в отношении России и усилил существующие санкции против страны. «Парламент призывает к развертыванию таких санкционных механизмов, которые позволили бы собирать и замораживать европейские активы коррупционеров в соответствии с выводами Антикоррупционного фонда Алексея Навального», – говорится в проекте.
Также депутаты Европарламента призвали начать международное расследование дела Навального с привлечением ЕС, ООН, Совета Европы и ОЗХО. Депутаты призвали ОЗХО провести детальное расследование по нарушению Россией международных обязательств в области химического оружия и обратились с просьбой к России содействовать этому расследованию.
20 августа Навальный потерял сознание во время перелета из Томска в Москву. После экстренной посадки самолета основателя ФБК доставили в больницу Омска, где он впал в кому и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Местные врачи не нашли в его анализах следов отравления. 22 августа Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где он находится до сих пор. 7 сентября его состояние улучшилось: его вывели из комы и стали постепенно отключать от ИВЛ. 15 сентября основатель ФБК опубликовал первую фотографию в Instagram.