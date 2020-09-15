Лавров и глава МИД ФРГ обсудили взаимодействие по ситуации с Навальным
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с коллегой из Германии Хайко Маасом, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства. Стороны обсудили выстраивание взаимодействия на фоне ситуации вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.
«С российской стороны подтверждена готовность к сотрудничеству по этому вопросу», – говорится в сообщении МИДа.
В ходе разговора Лавров отметил, что в Москве продолжают ждать реакции Берлина на запросы Генпрокуратуры. Передача биоматериалов, результатов анализов, клинических проб и медицинских документов необходима для проведения расследования причин заболевания и госпитализации Навального, подчеркнула российская сторона.
«Дальнейшее уклонение от удовлетворения указанных запросов будет расцениваться как отсутствие у партнеров желания способствовать установлению истины в рамках объективного и всестороннего расследования случившегося», – отметили в пресс-службе МИДа.
Помимо этого глава российского ведомства призвал коллегу отказаться от дальнейшей политизации ситуации вокруг основателя ФБК. При этом задействование площадки Организации по запрещению химического оружия не должно служить преградой для выстраивания двустороннего сотрудничества, подчеркивается в сообщении МИДа.
20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Основатель ФБК был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже его доставили в берлинскую клинику Charite, где он находится в реанимационном отделении. Согласно заявлениям немецких властей, врачи клиники обнаружили в организме Навального следы «Новичка». При этом российские медики, ранее обследовавшие основателя ФБК, не нашли в его анализах следов яда.
Немецкое правительство 14 сентября сообщило, что лаборатории Франции и Швеции провели проверку полученных немецкими специалистами результатов обследования Навального и пришли к выводу, что он был отравлен «Новичком». Генпрокуратура России направила запрос в минюст Германии с просьбой предоставить результаты обследования Навального еще 27 августа, но до сих пор не получила ответа. Позже немецкая генпрокуратура заявила, что предоставит необходимую информацию только с разрешения самого Навального.
15 сентября основатель ФБК опубликовал первое фото после госпитализации.