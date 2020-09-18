Число заболевших коронавирусом в мире превысило 30 млн

Наибольшая заболеваемость вирусом зарегистрирована в США, где выявлены около 6,7 млн случаев заражения. На втором месте Индия – 5,1 млн случаев, на третьем – Бразилия – около 4,5 млн. США, Индия и Бразилия также являются лидерами по количеству зарегистрированных смертей – около в США 198 000, более 135 000 в Бразилии и более 82 000 в Индии.