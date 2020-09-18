Число заболевших коронавирусом в мире превысило 30 млн
Более 30 млн человек по всему миру заразились новой коронавирусной инфекцией, следует из данных Университета Джона Хопкинса. За все время пандемии от коронавируса умерли более 944 000 человек
Наибольшая заболеваемость вирусом зарегистрирована в США, где выявлены около 6,7 млн случаев заражения. На втором месте Индия – 5,1 млн случаев, на третьем – Бразилия – около 4,5 млн. США, Индия и Бразилия также являются лидерами по количеству зарегистрированных смертей – около в США 198 000, более 135 000 в Бразилии и более 82 000 в Индии.
Россия находится на четвертом месте в мировой статистике. По данным оперативного штаба по борьбе с вирусом на 18 сентября, в стране зафиксировано более 1 млн заболевших, умерли более 19 000 человек, 895 000 выздоровели. Продолжают лечение более 170 000.