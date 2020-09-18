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Число заболевших коронавирусом в мире превысило 30 млн

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Более 30 млн человек по всему миру заразились новой коронавирусной инфекцией, следует из данных Университета Джона Хопкинса. За все время пандемии от коронавируса умерли более 944 000 человек

Наибольшая заболеваемость вирусом зарегистрирована в США, где выявлены около 6,7 млн случаев заражения. На втором месте Индия – 5,1 млн случаев, на третьем – Бразилия – около 4,5 млн. США, Индия и Бразилия также являются лидерами по количеству зарегистрированных смертей – около в США 198 000, более 135 000 в Бразилии и более 82 000 в Индии.

Россия находится на четвертом месте в мировой статистике. По данным оперативного штаба по борьбе с вирусом на 18 сентября, в стране зафиксировано более 1 млн заболевших, умерли более 19 000 человек, 895 000 выздоровели. Продолжают лечение более 170 000.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных