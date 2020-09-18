В России за сутки зарегистрировали 5905 новых случаев коронавируса

В Москве за сутки выявили 805 новых случаев заражения. Умерли за сутки восемь пациентов. Общее число смертей составляет 5033. Всего в столице 274 808 заболевших. Она лидирует по общему числу заболевших коронавирусом, на втором месте – Московская область (71 173), на третьем – Санкт-Петербург (40 305).