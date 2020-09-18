В России за сутки зарегистрировали 5905 новых случаев коронавируса

В России за сутки зарегистрировали 5905 новых случаев коронавирусаУмерли за день 134 пациента, продолжают лечение более 170 000
За последние сутки в России выявлено 5905 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. За весь период зарегистрировано 1 091 186 случаев заражения. За сутки зафиксировано 134 летальных исхода, общее количество смертей возросло до 19 195. Выздоровели за сутки 5339 пациентов. Продолжают лечение 170 784 человека.
17 сентября оперштаб сообщал о 5762 новых случаях коронавируса.
В Москве за сутки выявили 805 новых случаев заражения. Умерли за сутки восемь пациентов. Общее число смертей составляет 5033. Всего в столице 274 808 заболевших. Она лидирует по общему числу заболевших коронавирусом, на втором месте – Московская область (71 173), на третьем – Санкт-Петербург (40 305).
В топ-5 регионов по приросту заболеваемости за сутки кроме Москвы вошли Санкт-Петербург (+206 случаев), Ростовская область (+172), Нижегородская область (+161), Московская область (+165).