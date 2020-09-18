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В России за сутки зарегистрировали 5905 новых случаев коронавируса

Умерли за день 134 пациента, продолжают лечение более 170 000
Ведомости
Владимир Астапкович / РИА Новости

За последние сутки в России выявлено 5905 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. За весь период зарегистрировано 1 091 186 случаев заражения. За сутки зафиксировано 134 летальных исхода, общее количество смертей возросло до 19 195. Выздоровели за сутки 5339 пациентов. Продолжают лечение 170 784 человека.

17 сентября оперштаб сообщал о 5762 новых случаях коронавируса.

В Москве за сутки выявили 805 новых случаев заражения. Умерли за сутки восемь пациентов. Общее число смертей составляет 5033. Всего в столице 274 808 заболевших. Она лидирует по общему числу заболевших коронавирусом, на втором месте – Московская область (71 173), на третьем – Санкт-Петербург (40 305).

В топ-5 регионов по приросту заболеваемости за сутки кроме Москвы вошли Санкт-Петербург (+206 случаев), Ростовская область (+172), Нижегородская область (+161), Московская область (+165).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных