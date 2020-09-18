Мосгорсуд оставил Фургала в СИЗО
Мосгорсуд оставил без изменений решение Басманного суда продлить арест экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала до 9 декабря, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.
«Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменения, жалобу защиты – без удовлетворения», – говорится в сообщении.
Сергей Фургал был задержан в ночь на 9 июля в Хабаровске. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал его до 9 сентября по подозрению в организации двух заказных убийств и одного покушения в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 гг. Бывший губернатор вины не признает. Обвинение настаивает, что Фургал руководил подразделением, занимавшимся устранением конкурентов.
31 августа Басманный суд Москвы отменил по просьбе следствия постановление о прекращении уголовного преследования экс-губернатора, выданное в 2004 г. Следственный отдел городской прокуратуры Хабаровска еще 15 лет назад признал Фургала непричастным к убийству бизнесмена Евгения Зори.