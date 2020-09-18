Дом правительства России признан аварийным
Здание Дома правительства России на Краснопресненской набережной в Москве признали аварийным. Здание будут ремонтировать, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.
«Необходимость работ по реконструкции здания Дома правительства Российской Федерации связана в первую очередь с разрушением гидроизоляционного слоя покрытия здания, аварийным состоянием кровли и, как следствие, большим числом протечек, в том числе в подвальной части, а также с высокой степенью износа инженерных систем и оборудования», ‒ пояснили в пресс-службе, отметив, что сейчас те инженерные системы, которые эксплуатируются с момента ввода объекта в эксплуатацию, существенно изношены, технически и морально устарели.
Здание правительства было введено в эксплуатацию в 1978 г. Его общая площадь составляет более 173 000 кв. м. Ранее РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2021 г. писал, что правительство планирует выделить на реконструкцию здания почти 2 млрд руб. В пресс-службе правительства изданию уточнили, что общая стоимость реконструкции здания составит 5,27 млрд руб.