Дом правительства России признан аварийным

«Необходимость работ по реконструкции здания Дома правительства Российской Федерации связана в первую очередь с разрушением гидроизоляционного слоя покрытия здания, аварийным состоянием кровли и, как следствие, большим числом протечек, в том числе в подвальной части, а также с высокой степенью износа инженерных систем и оборудования», ‒ пояснили в пресс-службе, отметив, что сейчас те инженерные системы, которые эксплуатируются с момента ввода объекта в эксплуатацию, существенно изношены, технически и морально устарели.