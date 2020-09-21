Глава Тувы вернулся к работе после повторного лечения от коронавируса

В конце мая Кара-оол сообщил о своей госпитализации из-за коронавируса. Вместе с ним в больнице находились главы администраций Танды, Улук-Хема и ряд подчиненных. 24 августа политик рассказал, что заболел коронавирусом повторно. В Минздраве объясняли возможность повторного заражения особенностями иммунной системы конкретного человека и подчеркивали, что это крайне редкое явление.