Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Глава Тувы вернулся к работе после повторного лечения от коронавируса

Ведомости

Глава республики Тува Шолбан Кара-Оол выписан из больницы Москвы после повторного заражения коронавирусом, он выздоровел и вернулся в республику, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Уточняется, что глава Тувы уже приступил к работе, 22 сентября пройдет аппаратное заседание правительства региона.

В конце мая Кара-оол сообщил о своей госпитализации из-за коронавируса. Вместе с ним в больнице находились главы администраций Танды, Улук-Хема и ряд подчиненных. 24 августа политик рассказал, что заболел коронавирусом повторно. В Минздраве объясняли возможность повторного заражения особенностями иммунной системы конкретного человека и подчеркивали, что это крайне редкое явление.

1 сентября с коронавирусом госпитализировали мэра Краснодара Евгения Первышова. Кроме того, мэр Биробиджана, административного центра Еврейской автономной области, Александр Головатый ушел на двухнедельный карантин вместе со своей семьей из-за COVID-19.

Ранее по теме: Академик РАН назвал противопоказание к вакцинации от коронавируса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных