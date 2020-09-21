Прокуратура отказалась обжаловать приговор Ефремову
Прокуратура не стала обжаловать приговор артисту Михаилу Ефремову, осужденному за ДТП со смертельным исходом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы, который рассматривал дело актера в первой инстанции.
«Жалоба прокуратуры на приговор Ефремову не поступала», – сказали в пресс-службе. Приговор Ефремову был вынесен 8 сентября. Таким образом, срок обжалования приговора, на которое дается 10 суток, уже истек. Бывший адвокат актера Эльман Пашаев 18 сентября сообщил, что подал расширенную жалобу в апелляционную инстанцию на приговор актера.
Суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима. Он признал его виновным в совершении ДТП со смертельным исходом.
ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня. Следствие установило, что актер в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, вылетел на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автофургоном Lada, за рулем которого был курьер Сергей Захаров. От полученных травм мужчина на следующий день скончался в больнице.