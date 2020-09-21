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Прокуратура отказалась обжаловать приговор Ефремову

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Прокуратура не стала обжаловать приговор артисту Михаилу Ефремову, осужденному за ДТП со смертельным исходом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы, который рассматривал дело актера в первой инстанции.

«Жалоба прокуратуры на приговор Ефремову не поступала», – сказали в пресс-службе. Приговор Ефремову был вынесен 8 сентября. Таким образом, срок обжалования приговора, на которое дается 10 суток, уже истек. Бывший адвокат актера Эльман Пашаев 18 сентября сообщил, что подал расширенную жалобу в апелляционную инстанцию на приговор актера.

Суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима. Он признал его виновным в совершении ДТП со смертельным исходом.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня. Следствие установило, что актер в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, вылетел на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автофургоном Lada, за рулем которого был курьер Сергей Захаров. От полученных травм мужчина на следующий день скончался в больнице.

Ранее по теме: Пашаев подал расширенную жалобу на приговор Ефремову

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных