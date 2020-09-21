Прокуратура отказалась обжаловать приговор Ефремову

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня. Следствие установило, что актер в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, вылетел на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автофургоном Lada, за рулем которого был курьер Сергей Захаров. От полученных травм мужчина на следующий день скончался в больнице.