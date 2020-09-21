ВОЗ одобрила третью фазу испытаний препарата от коронавируса на основе трав

Региональный комитет экспертов по традиционной медицине для коронавируса в Африке, созданный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), африканским Центром по контролю и профилактике заболеваний и комиссией Африканского союза по социальным вопросам, одобрил проведение третьей фазы клинических испытаний травяного препарата от коронавируса, говорится на сайте регионального бюро ВОЗ в Африке.