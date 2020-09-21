ВОЗ одобрила третью фазу испытаний препарата от коронавируса на основе трав
Региональный комитет экспертов по традиционной медицине для коронавируса в Африке, созданный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), африканским Центром по контролю и профилактике заболеваний и комиссией Африканского союза по социальным вопросам, одобрил проведение третьей фазы клинических испытаний травяного препарата от коронавируса, говорится на сайте регионального бюро ВОЗ в Африке.
Доктор Проспер Тумусиме, директор кластера всеобщего охвата услугами здравоохранения и жизненного цикла регионального бюро ВОЗ для Африки, сообщил, что если будет доказана безопасность, эффективность и гарантированное качество препарата, ВОЗ будет рекомендовать начать ускоренное крупномасштабное местное производство препарата.
В организации отметили, что 25 членам комитета по традиционной медицине для коронавируса поручено оказывать поддержку странам для расширения исследований и разработок методов лечения коронавируса на основе традиционной медицины.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев. Также завершилась вакцинация добровольцев в рамках клинических испытаний вакцины от коронавируса центра «Вектор».