Мосгорсуд санкционировал обвинение Фургалу в убийстве бизнесмена Зори
Мосгорсуд разрешил следователям предъявить бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение в убийстве бизнесмена Евгения Зори, сообщает «РИА Новости».
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что СК почти два месяца не может предъявить бывшему губернатору обвинение в организации убийства бизнесмена, поскольку в 2004 г. прокуратура Хабаровска прекратила уголовное преследование Фургала по делу Зори из-за отсутствия доказательств. В конце августа Басманный суд Москвы отменил по просьбе следствия постановление о прекращении уголовного преследования.
«Постановление Басманного суда от 31 июля 2020 года оставить без изменения», – цитирует агентство судью. Таким образом решение нижестоящей инстанции об отмене постановления хабаровской прокуратуры от 2005 г., закрывшей уголовное преследование Фургала «в связи с отсутствием доказательств», признано законным.
О том, что Фургалу предъявлено обвинение в убийстве Зори, сообщал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его данным, бывший губернатор не признает вину. Адвокат Фургала Борис Кожемякин пока не стал комментировать предъявление обвинения, объяснив, что «дал подписку о неразглашении данных следствия».
Фургала задержали 9 июля. В этот же день ему предъявили обвинения в организации убийств и покушений, которые произошли в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 гг. 11–13 июля в Хабаровске прошли стихийные акции протеста против задержания политика. Позднее врио губернатора региона был назначен Михаил Дегтярев.