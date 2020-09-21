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Мосгорсуд санкционировал обвинение Фургалу в убийстве бизнесмена Зори

Ведомости

Мосгорсуд разрешил следователям предъявить бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение в убийстве бизнесмена Евгения Зори, сообщает «РИА Новости».

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что СК почти два месяца не может предъявить бывшему губернатору обвинение в организации убийства бизнесмена, поскольку в 2004 г. прокуратура Хабаровска прекратила уголовное преследование Фургала по делу Зори из-за отсутствия доказательств. В конце августа Басманный суд Москвы отменил по просьбе следствия постановление о прекращении уголовного преследования.

«Постановление Басманного суда от 31 июля 2020 года оставить без изменения», – цитирует агентство судью. Таким образом решение нижестоящей инстанции об отмене постановления хабаровской прокуратуры от 2005 г., закрывшей уголовное преследование Фургала «в связи с отсутствием доказательств», признано законным.

О том, что Фургалу предъявлено обвинение в убийстве Зори, сообщал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его данным, бывший губернатор не признает вину. Адвокат Фургала Борис Кожемякин пока не стал комментировать предъявление обвинения, объяснив, что «дал подписку о неразглашении данных следствия».

Фургала задержали 9 июля. В этот же день ему предъявили обвинения в организации убийств и покушений, которые произошли в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 гг. 11–13 июля в Хабаровске прошли стихийные акции протеста против задержания политика. Позднее врио губернатора региона был назначен Михаил Дегтярев.

Ранее по теме: Сергей Фургал заявил в суде о давлении и угрозах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных