Мосгорсуд санкционировал обвинение Фургалу в убийстве бизнесмена Зори

О том, что Фургалу предъявлено обвинение в убийстве Зори, сообщал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его данным, бывший губернатор не признает вину. Адвокат Фургала Борис Кожемякин пока не стал комментировать предъявление обвинения, объяснив, что «дал подписку о неразглашении данных следствия».