Потерпевшие по делу Фургала потребовали 1,5 млрд рублей компенсации
Потерпевшие по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала потребовали взыскать с него 1,5 млрд руб. в качестве компенсации морального вреда, причиненного им убийством их родственников, сообщили «РИА Новости».
«Родственниками Олега Булатова и Александра Смольского заявлен гражданский иск на сумму 1,5 млрд руб. в счёт компенсации морального вреда из-за убийства родственников», – зачитала судья Мосгорсуда материалы дела.
Фургал был задержан в ночь на 9 июля в Хабаровске. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал его до 9 сентября по подозрению в организации двух заказных убийств и одного покушения в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 гг. Бывший губернатор вины не признает. Обвинение настаивает, что Фургал руководил подразделением, занимавшимся устранением конкурентов.
31 августа Басманный суд Москвы отменил по просьбе следствия постановление о прекращении уголовного преследования экс-губернатора, выданное в 2004 г. Следственный отдел городской прокуратуры Хабаровска еще 15 лет назад признал Фургала не причастным к убийству бизнесмена Евгения Зори.