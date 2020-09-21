В ВОЗ уверены в успешном завершении испытаний вакцины «Спутник V»

«Но я абсолютно уверен, что эти результаты [испытаний вакцины от коронавируса] будут положительными, поскольку работаю в РФ в течение многих лет, и я знаю, что у России есть очень богатая история в разработке вакцин, их производстве, в иммунизации», ‒ сказал Клюге.