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В ВОЗ уверены в успешном завершении испытаний вакцины «Спутник V»

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Директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге выразил уверенность в положительных результатах пострегистрационных испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили «РИА Новости».

«Но я абсолютно уверен, что эти результаты [испытаний вакцины от коронавируса] будут положительными, поскольку работаю в РФ в течение многих лет, и я знаю, что у России есть очень богатая история в разработке вакцин, их производстве, в иммунизации», ‒ сказал Клюге.

Глава Европейского бюро ВОЗ отметил, что организация здравоохранения внимательно изучит результаты третьей фазы испытаний российской вакцины, когда они будут получены. Такое соглашение заключено между ВОЗ и Минздравом России.

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от Научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины, в рамках которых планируется привить около 40 000 добровольцев. Также завершилась вакцинация добровольцев в рамках клинических испытаний вакцины от коронавируса центра «Вектор».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных