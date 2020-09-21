В ВОЗ уверены в успешном завершении испытаний вакцины «Спутник V»
Директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге выразил уверенность в положительных результатах пострегистрационных испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили «РИА Новости».
«Но я абсолютно уверен, что эти результаты [испытаний вакцины от коронавируса] будут положительными, поскольку работаю в РФ в течение многих лет, и я знаю, что у России есть очень богатая история в разработке вакцин, их производстве, в иммунизации», ‒ сказал Клюге.
Глава Европейского бюро ВОЗ отметил, что организация здравоохранения внимательно изучит результаты третьей фазы испытаний российской вакцины, когда они будут получены. Такое соглашение заключено между ВОЗ и Минздравом России.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от Научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины, в рамках которых планируется привить около 40 000 добровольцев. Также завершилась вакцинация добровольцев в рамках клинических испытаний вакцины от коронавируса центра «Вектор».