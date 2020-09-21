Навальный рассказал о первых ощущениях после выхода из комы

При этом Навальный отметил, что все его времяпрепровождение заключалось в том, что он лежал и ждал, когда придет «она», подразумевая свою жену Юлию. «Кто она ‒ неясно. Как она выглядит ‒ тоже не знаю. Даже если мне удается разглядеть что-то расфокусированным взглядом, то я просто не в состоянии запомнить картинку», ‒ добавил Навальный. По его словам, положительные эмоции во время визитов его супруги ускорили процесс восстановления. «Юля, ты меня спасла, и пусть это впишут в учебники по нейробиологии», ‒ написал основатель ФБК.