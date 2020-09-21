Навальный потребовал вернуть изъятую в России одежду
Основатель ФБК Алексей Навальный, проходящий лечение в берлинской клинике «Шарите», заявил о нахождении следов «Новичка» на своем теле и потребовал у российских правоохранительных органов вернуть ему изъятую в день отправки в Германию одежду. Об этом Навальный сообщил на своем сайте.
По словам Навального, всю одежду у него изъяли в день отправки на лечение в Германию 22 августа, и «30 дней «доследственной проверки» были использованы для того, чтобы прятать эту важнейшую улику». «С учетом того, что на моем теле «Новичок» был обнаружен и контактный способ заражения весьма вероятен, моя одежда – очень важный вещдок», – заявил он.
«Отведенные по закону 30 суток доследственной проверки истекли. Я требую, чтобы мою одежду аккуратно упаковали в целлофановый пакет и вернули мне», – написал Навальный.
19 сентября пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что на личных вещах, которые сотрудникам ФБК удалось забрать из номера, где ночевал Навальный в канун отравления, следов яда не обнаружено. В то же время накануне было объявлено, что «Новичок» был найден на бутылке с водой, которой основатель ФБК пользовался в гостинице и которую также изъяли из номера и отдали на исследование немецким военным специалистам.
Состояние Навального ухудшилось утром 20 августа в самолете, летевшем из Томска в Москву. Политик впал в кому и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По словам омских врачей, они боролись за жизнь Навального 44 часа. Затем, 22 августа, его перевезли в берлинскую клинику «Шарите». 7 сентября пресс-секретарь Навального сообщила, что его вывели из комы. 15 сентября он опубликовал первое фото, а двумя днями позже рассказал об улучшении состояния.
В России факт отравления основателя ФБК не подтвердили. Германия же отказывается предоставить на изучение российским специалистам результаты обследования общественного деятеля, ссылаясь на отсутствие согласия на передачу информации от самого пациента.