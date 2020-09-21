Навальный потребовал вернуть изъятую в России одежду

По словам Навального, всю одежду у него изъяли в день отправки на лечение в Германию 22 августа, и «30 дней «доследственной проверки» были использованы для того, чтобы прятать эту важнейшую улику». «С учетом того, что на моем теле «Новичок» был обнаружен и контактный способ заражения весьма вероятен, моя одежда – очень важный вещдок», – заявил он.