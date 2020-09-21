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Навальный потребовал вернуть изъятую в России одежду

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Основатель ФБК Алексей Навальный, проходящий лечение в берлинской клинике «Шарите», заявил о нахождении следов «Новичка» на своем теле и потребовал у российских правоохранительных органов вернуть ему изъятую в день отправки в Германию одежду. Об этом Навальный сообщил на своем сайте.

По словам Навального, всю одежду у него изъяли в день отправки на лечение в Германию 22 августа, и «30 дней «доследственной проверки» были использованы для того, чтобы прятать эту важнейшую улику». «С учетом того, что на моем теле «Новичок» был обнаружен и контактный способ заражения весьма вероятен, моя одежда – очень важный вещдок», – заявил он.

«Отведенные по закону 30 суток доследственной проверки истекли. Я требую, чтобы мою одежду аккуратно упаковали в целлофановый пакет и вернули мне», – написал Навальный.

19 сентября пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что на личных вещах, которые сотрудникам ФБК удалось забрать из номера, где ночевал Навальный в канун отравления, следов яда не обнаружено. В то же время накануне было объявлено, что «Новичок» был найден на бутылке с водой, которой основатель ФБК пользовался в гостинице и которую также изъяли из номера и отдали на исследование немецким военным специалистам.

Состояние Навального ухудшилось утром 20 августа в самолете, летевшем из Томска в Москву. Политик впал в кому и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По словам омских врачей, они боролись за жизнь Навального 44 часа. Затем, 22 августа, его перевезли в берлинскую клинику «Шарите». 7 сентября пресс-секретарь Навального сообщила, что его вывели из комы. 15 сентября он опубликовал первое фото, а двумя днями позже рассказал об улучшении состояния.

В России факт отравления основателя ФБК не подтвердили. Германия же отказывается предоставить на изучение российским специалистам результаты обследования общественного деятеля, ссылаясь на отсутствие согласия на передачу информации от самого пациента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных