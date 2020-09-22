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СМИ назвали условия для возбуждения дела по Навальному в Германии

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Германия не может возбудить уголовное дело по факту отравления основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, так как преступление произошло на территории России и не является военным преступлением, сообщило издание Seuddeutsche Zeitung со ссылкой на немецких экспертов. Однако это было бы возможно в случае смерти Навального на территории ФРГ или резкого ухудшения его состояния.

«Поскольку это не военное преступление, Германия не может и не должна становиться мировой полицией и ссылаться на так называемую всеобщую юрисдикцию в соответствии с Международным уголовным кодексом. Вместо этого нужна своя, немецкая точка привязки. Трудно, если место преступления все-таки находится в России. Это серьезное отличие, например, от дела Скрипаля, на британской земле, с британскими жертвами», – говорится в материале.

По мнению минюста Германии и берлинской прокуратуры, расследование по делу Навального можно провести в Германии, если политик умрет на территории ФРГ. Немецкое правосудие может включиться в дело, если состояние Навального ухудшится, отмечает издание.

20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Основатель ФБК был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи №1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже он впал в кому. В данный момент Навальный проходит лечение в берлинской клинике «Шарите». Врачи омской больницы скорой помощи сообщили, что не нашли следов яда в его организме. Правительство Германии 2 сентября заявило, что специалисты бундесвера нашли в крови Навального яд из группы «Новичок».

11 сентября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия де-факто проводит проверки по делу Навального в рамках доследственной проверки. Песков отметил, что с правовой точки зрения Россия не может возбудить уголовное дело на основе результатов анализов лаборатории вооруженных сил ФРГ.

Ранее по теме: Песков ответил на призывы к России расследовать дело Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных