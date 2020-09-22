СМИ назвали условия для возбуждения дела по Навальному в Германии
Германия не может возбудить уголовное дело по факту отравления основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, так как преступление произошло на территории России и не является военным преступлением, сообщило издание Seuddeutsche Zeitung со ссылкой на немецких экспертов. Однако это было бы возможно в случае смерти Навального на территории ФРГ или резкого ухудшения его состояния.
«Поскольку это не военное преступление, Германия не может и не должна становиться мировой полицией и ссылаться на так называемую всеобщую юрисдикцию в соответствии с Международным уголовным кодексом. Вместо этого нужна своя, немецкая точка привязки. Трудно, если место преступления все-таки находится в России. Это серьезное отличие, например, от дела Скрипаля, на британской земле, с британскими жертвами», – говорится в материале.
По мнению минюста Германии и берлинской прокуратуры, расследование по делу Навального можно провести в Германии, если политик умрет на территории ФРГ. Немецкое правосудие может включиться в дело, если состояние Навального ухудшится, отмечает издание.
20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Основатель ФБК был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи №1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже он впал в кому. В данный момент Навальный проходит лечение в берлинской клинике «Шарите». Врачи омской больницы скорой помощи сообщили, что не нашли следов яда в его организме. Правительство Германии 2 сентября заявило, что специалисты бундесвера нашли в крови Навального яд из группы «Новичок».
11 сентября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия де-факто проводит проверки по делу Навального в рамках доследственной проверки. Песков отметил, что с правовой точки зрения Россия не может возбудить уголовное дело на основе результатов анализов лаборатории вооруженных сил ФРГ.