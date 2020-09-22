Сноуден согласился выплатить США более $5 млн с продаж книги и выступлений

Согласно соглашению между Сноуденом и правительством, деньги будут вложены в трастовый фонд. При этом адвокат экс-агента Лоуренс Люстберг сообщил CNN, что договоренность не означает, что администрация Трампа тут же получит средства, так как Сноуден рассматривает возможность обжалования решения судьи о его ответственности за раскрытие информации. По словам Люстберга, $4 Сноуден получил в качестве аванса от издателя за написание своей книги.