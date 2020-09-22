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Сноуден согласился выплатить США более $5 млн с продаж книги и выступлений

Ведомости

Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден согласился выплатить в качестве компенсации правительству США более $5 млн, вырученные от продаж своей книги и публичных выступлений, сообщает CNN со ссылкой на материалы суда.

В прошлом году Сноуден опубликовал книгу «Личное дело» без получения разрешения правительства, что нарушает подписанные им контракты с ЦРУ и АНБ. Минюст США обратился с иском в суд. Тот, в свою очередь, встал на сторону ведомства, но пока не утвердил точный план, по которому экс-спецагент будет выплачивать средства.

CNN отмечает, что на книге Сноуден заработал порядка $4,2, а с выступлений – $1,03. При этом минюст утверждает, что в публичных выступлениях бывший сотрудник ЦРУ раскрыл сведения, нарушающие его соглашение о государственной тайне.

Согласно соглашению между Сноуденом и правительством, деньги будут вложены в трастовый фонд. При этом адвокат экс-агента Лоуренс Люстберг сообщил CNN, что договоренность не означает, что администрация Трампа тут же получит средства, так как Сноуден рассматривает возможность обжалования решения судьи о его ответственности за раскрытие информации. По словам Люстберга, $4 Сноуден получил в качестве аванса от издателя за написание своей книги.

В 2013 г. Сноуден передал СМИ секретные документы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете и получил временное убежище в России. В США Сноудену может грозить смертная казнь по обвинению в предательстве. В середине августа этого года президент США Дональд Трамп заявил, что раздумывает о помиловании Сноудена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных