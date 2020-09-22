Сноуден согласился выплатить США более $5 млн с продаж книги и выступлений
Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден согласился выплатить в качестве компенсации правительству США более $5 млн, вырученные от продаж своей книги и публичных выступлений, сообщает CNN со ссылкой на материалы суда.
В прошлом году Сноуден опубликовал книгу «Личное дело» без получения разрешения правительства, что нарушает подписанные им контракты с ЦРУ и АНБ. Минюст США обратился с иском в суд. Тот, в свою очередь, встал на сторону ведомства, но пока не утвердил точный план, по которому экс-спецагент будет выплачивать средства.
CNN отмечает, что на книге Сноуден заработал порядка $4,2, а с выступлений – $1,03. При этом минюст утверждает, что в публичных выступлениях бывший сотрудник ЦРУ раскрыл сведения, нарушающие его соглашение о государственной тайне.
Согласно соглашению между Сноуденом и правительством, деньги будут вложены в трастовый фонд. При этом адвокат экс-агента Лоуренс Люстберг сообщил CNN, что договоренность не означает, что администрация Трампа тут же получит средства, так как Сноуден рассматривает возможность обжалования решения судьи о его ответственности за раскрытие информации. По словам Люстберга, $4 Сноуден получил в качестве аванса от издателя за написание своей книги.
В 2013 г. Сноуден передал СМИ секретные документы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете и получил временное убежище в России. В США Сноудену может грозить смертная казнь по обвинению в предательстве. В середине августа этого года президент США Дональд Трамп заявил, что раздумывает о помиловании Сноудена.