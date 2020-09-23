Прививку от коронавируса можно будет сделать без московского полиса ОМС

Доброволец должен не болеть ОРВИ за две недели до вакцинации и во время нее. Кроме того, к участию в испытании вакцины допускаются люди, не болевшие коронавирусом и не контактировавшие с инфицированными COVID-19 как минимум за две недели до исследования, а также не планирующие зачатие в следующие три месяца. Для участия в исследовании женщинам необходим отрицательный тест на беременность, отметили в оперативном штабе.