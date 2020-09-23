Прививку от коронавируса можно будет сделать без московского полиса ОМС
Принять участие в пострегистрационном исследовании вакцины от коронавируса «Спутник V» смогут не только москвичи, но и жители других регионов страны и иностранцы, сообщил оперштаб Москвы со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
«Теперь жителям необязательно иметь московский полис ОМС для участия в пострегистрационном исследовании вакцины от коронавируса. Получить вакцину могут участники из регионов России и иностранные граждане, которые работают или проживают в Москве», – говорится в сообщении. Вакцинация от коронавируса бесплатная, ее испытание проводится в 16 московских медучреждениях. Участвовать в исследовании может совершеннолетний гражданин России или другого государства, если он знает русский язык на уровне, необходимом для заполнения документов и общения с врачами.
Доброволец должен не болеть ОРВИ за две недели до вакцинации и во время нее. Кроме того, к участию в испытании вакцины допускаются люди, не болевшие коронавирусом и не контактировавшие с инфицированными COVID-19 как минимум за две недели до исследования, а также не планирующие зачатие в следующие три месяца. Для участия в исследовании женщинам необходим отрицательный тест на беременность, отметили в оперативном штабе.
«Медработники будут постоянно на связи с добровольцами удобным способом – по телефону, через специальное мобильное приложение или с помощью телемедицинских технологий. В случае любых отклонений в самочувствии житель может сообщить об этом врачу», – объяснили в оперштабе Москвы. Подать заявку на участие в пострегистрационном клиническом исследовании вакцины против коронавируса можно на портале mos.ru.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев.