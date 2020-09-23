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В Москве простились с ведущим «Русского лото» Михаилом Борисовым

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В Театральном институте имени Бориса Щукина в Москве завершилось прощание с телеведущим программы «Русское лото» Михаилом Борисовым, сообщает ТАСС. Борисова похоронят на Востряковском кладбище в Москве.

Проститься с телеведущим пришли друзья, родственники, поклонники его творчества и коллеги. В частности, церемонию посетили народная артистка России Надежда Бабкина, актер Олег Кассин, певец Марк Тишман, народный артист России Андрей Соколов.

20 сентября Борисов скончался на 72-м году жизни. Накануне его госпитализировали после того, как ему стало плохо на съемочной площадке.

Борисов сыграл роли в более 15 кинокартинах, в том числе «Ермоловы» (2008), «Обручальное кольцо» (2008), «Товарищ Сталин» (2011), «Журавль в небе» (2018). На театральном поприще стал известен режиссерскими работами: «За закрытой дверью», «Дон Кихот», «Парижская жизнь» и другие. В институте им. Щукина рассказали, что Борисов много работал в театре и кино, заведовал кафедрой режиссуры, а также ставил дипломные спектакли.

Ранее по теме: Умер ведущий «Русского лото» Михаил Борисов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных