В Москве простились с ведущим «Русского лото» Михаилом Борисовым

Борисов сыграл роли в более 15 кинокартинах, в том числе «Ермоловы» (2008), «Обручальное кольцо» (2008), «Товарищ Сталин» (2011), «Журавль в небе» (2018). На театральном поприще стал известен режиссерскими работами: «За закрытой дверью», «Дон Кихот», «Парижская жизнь» и другие. В институте им. Щукина рассказали, что Борисов много работал в театре и кино, заведовал кафедрой режиссуры, а также ставил дипломные спектакли.