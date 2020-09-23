В Москве простились с ведущим «Русского лото» Михаилом Борисовым
В Театральном институте имени Бориса Щукина в Москве завершилось прощание с телеведущим программы «Русское лото» Михаилом Борисовым, сообщает ТАСС. Борисова похоронят на Востряковском кладбище в Москве.
Проститься с телеведущим пришли друзья, родственники, поклонники его творчества и коллеги. В частности, церемонию посетили народная артистка России Надежда Бабкина, актер Олег Кассин, певец Марк Тишман, народный артист России Андрей Соколов.
20 сентября Борисов скончался на 72-м году жизни. Накануне его госпитализировали после того, как ему стало плохо на съемочной площадке.
Борисов сыграл роли в более 15 кинокартинах, в том числе «Ермоловы» (2008), «Обручальное кольцо» (2008), «Товарищ Сталин» (2011), «Журавль в небе» (2018). На театральном поприще стал известен режиссерскими работами: «За закрытой дверью», «Дон Кихот», «Парижская жизнь» и другие. В институте им. Щукина рассказали, что Борисов много работал в театре и кино, заведовал кафедрой режиссуры, а также ставил дипломные спектакли.