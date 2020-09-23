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Глава МИД Литвы назвал инаугурацию Лукашенко фальшивой

Ведомости

Прошедшая инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко является фарсом, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

«Такой фарс. Фальшивые выборы. Фальшивая инаугурация. Бывший президент Белоруссии не стал менее бывшим», – написал Линкевичюс в Twitter. Он добавил, что «нелегитимность (Лукашенко) является фактом со всеми вытекающими последствиями».

23 сентября Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии. Он занимает этот пост с 1994 г.

По итогам прошедших в республике 9 августа выборов срок его полномочий продлен еще на пять лет. Предыдущий срок должен был закончиться 5 ноября этого года. Согласно официальной статистике ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. Последняя утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы. С ней согласились страны Европейского союза (ЕС), которые отказались признать Лукашенко легитимным президентом. Россия итоги выборов признала.

Ранее по теме: Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных