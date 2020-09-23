Глава МИД Литвы назвал инаугурацию Лукашенко фальшивой
Прошедшая инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко является фарсом, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
«Такой фарс. Фальшивые выборы. Фальшивая инаугурация. Бывший президент Белоруссии не стал менее бывшим», – написал Линкевичюс в Twitter. Он добавил, что «нелегитимность (Лукашенко) является фактом со всеми вытекающими последствиями».
23 сентября Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии. Он занимает этот пост с 1994 г.
По итогам прошедших в республике 9 августа выборов срок его полномочий продлен еще на пять лет. Предыдущий срок должен был закончиться 5 ноября этого года. Согласно официальной статистике ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. Последняя утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы. С ней согласились страны Европейского союза (ЕС), которые отказались признать Лукашенко легитимным президентом. Россия итоги выборов признала.