Путин призвал помочь бедным людям изменить свою жизнь

«Нужно помочь гражданам с низкими доходами в целом, помочь им преодолеть сложные жизненные обстоятельства, помочь людям изменить свою жизнь, жизнь своих близких. В этом, собственно говоря, основной путь решения проблемы, а не просто в бюджетных вливаниях», — сказал Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля. «И конечно, адресная социальная поддержка семей с низкими доходами. Это мы с вами делаем и будем продолжать делать дальше», — добавил президент.