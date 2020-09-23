Путин призвал помочь бедным людям изменить свою жизнь
Президент России Владимир Путин призвал помочь людям с низкими доходами преодолеть сложные жизненные обстоятельства и изменить свою жизнь. Об этом он сказал в ходе встречи с сенаторами.
«Нужно помочь гражданам с низкими доходами в целом, помочь им преодолеть сложные жизненные обстоятельства, помочь людям изменить свою жизнь, жизнь своих близких. В этом, собственно говоря, основной путь решения проблемы, а не просто в бюджетных вливаниях», — сказал Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля. «И конечно, адресная социальная поддержка семей с низкими доходами. Это мы с вами делаем и будем продолжать делать дальше», — добавил президент.
По словам Путина, одним из ключевых инструментов по борьбе с бедностью должен стать социальный контракт, внедрение которого по всей стране начнется со следующего года. «В ближайшие три года на реализацию этой программы ежегодно из федерального бюджета предполагается направлять в регионы более 26 млрд руб. Принципиальный вопрос – чтобы эти ресурсы помогли людям повысить свою квалификацию, найти новую работу, открыть свое небольшое дело», — отметил он.
Ранее президент поручил правительству увеличить размер ежемесячного пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет начиная с 2021 г. для семей, в которых подушевой доход не достигает прожиточного минимума.