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Путин призвал помочь бедным людям изменить свою жизнь

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Президент России Владимир Путин призвал помочь людям с низкими доходами преодолеть сложные жизненные обстоятельства и изменить свою жизнь. Об этом он сказал в ходе встречи с сенаторами.

«Нужно помочь гражданам с низкими доходами в целом, помочь им преодолеть сложные жизненные обстоятельства, помочь людям изменить свою жизнь, жизнь своих близких. В этом, собственно говоря, основной путь решения проблемы, а не просто в бюджетных вливаниях», — сказал Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля. «И конечно, адресная социальная поддержка семей с низкими доходами. Это мы с вами делаем и будем продолжать делать дальше», — добавил президент.

По словам Путина, одним из ключевых инструментов по борьбе с бедностью должен стать социальный контракт, внедрение которого по всей стране начнется со следующего года. «В ближайшие три года на реализацию этой программы ежегодно из федерального бюджета предполагается направлять в регионы более 26 млрд руб. Принципиальный вопрос – чтобы эти ресурсы помогли людям повысить свою квалификацию, найти новую работу, открыть свое небольшое дело», — отметил он.

Ранее президент поручил правительству увеличить размер ежемесячного пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет начиная с 2021 г. для семей, в которых подушевой доход не достигает прожиточного минимума.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных