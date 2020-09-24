Biocad будет производить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»

«Biocad подписала соглашение с Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России о промышленном выпуске вакцины. Компания Biocad становится индустриальным партнером научного центра и обеспечит массовое производство вакцины "Спутник V"», – говорится в сообщении. Уточняется, что промышленный выпуск вакцины начнется до конца 2020 г. Помимо производства жидкой вакцины Biocad планирует наладить выпуск вакцины в виде порошка. Такая форма выпуска не требует особых условий хранения при транспортировке.