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Biocad будет производить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»

Ведомости

Российская биотехнологическая компания Biocad начнет массовое производство вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании.

«Biocad подписала соглашение с Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России о промышленном выпуске вакцины. Компания Biocad становится индустриальным партнером научного центра и обеспечит массовое производство вакцины "Спутник V"», – говорится в сообщении. Уточняется, что промышленный выпуск вакцины начнется до конца 2020 г. Помимо производства жидкой вакцины Biocad планирует наладить выпуск вакцины в виде порошка. Такая форма выпуска не требует особых условий хранения при транспортировке.

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса. Она получила название «Спутник V». Препарат начали производить 15 августа. Все регионы России получили пробные партии вакцины. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания этого препарата. Также завершилась вакцинация добровольцев в рамках клинических испытаний вакцины от коронавируса центра «Вектор». Препарат прошел две фазы клинических испытаний. 22 сентября Минздрав разрешил испытания третьей вакцины от коронавируса, разработанной в научном центре имени Чумакова.

Ранее по теме: «Биокад» профинансирует создание и выпуск вакцины против коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных