Центр Гамалеи начал испытания вакцины от коронавируса на группах риска

«Как раз сейчас институт Гамалеи запустил несколько клинических испытаний дополнительно на группах риска. То есть они сейчас запускают на более пожилых, они запускают еще на ряде групп риска. Соответственно, вот эти исследования прямо сейчас дополнительно будут проводиться, это то, что сейчас Институт Гамалеи делает, чтобы проанализировать эффект вакцины на группах риска», — рассказал Дмитриев.