Центр Гамалеи начал испытания вакцины от коронавируса на группах риска
Научный центр Гамалеи начал испытания вакцины от коронавируса людях из групп риска, в том числе пожилых, заявил руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе пресс-конференции.
«Как раз сейчас институт Гамалеи запустил несколько клинических испытаний дополнительно на группах риска. То есть они сейчас запускают на более пожилых, они запускают еще на ряде групп риска. Соответственно, вот эти исследования прямо сейчас дополнительно будут проводиться, это то, что сейчас Институт Гамалеи делает, чтобы проанализировать эффект вакцины на группах риска», — рассказал Дмитриев.
По словам Дмитриева, вакцина от коронавируса центра Гамалеи «менее рисковая, потому что основана на аденовируса человека, который вызывает обычную простуду». Он также отметил, что медики не ожидают негативных реакций на вакцину у пожилых людей, однако призвал дождаться результатов испытаний. Глава фонда рассказал, что его родители, которым по 74 года, сделали прививки от коронавируса и «чувствуют себя прекрасно».
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от Научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев.
Регистрация второй вакцины от коронавируса, разработанной в центре «Вектор», ожидается к 15 октября. Вакцина прошла две фазы клинических испытаний; в октябре начнется третья фаза. Минздрав выдал разрешение на проведение клинических испытаний еще одной вакцины от коронавируса, разработанной в центре Чумакова.