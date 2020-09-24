Первую партию вакцины от коронавируса «Вектора» выпустят в ноябре
Первая партия вакцины от коронавируса, разработанной в научном центре «Вектор», будет выпущена в ноябре 2020 г., сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
На первом и втором этапе исследования вакцину испытали на 100 добровольцах. Из них 10,5% участников почувствовали болезненность в месте инъекции после первой вакцинации, 7% ‒ после второй. «Все добровольцы чувствуют себя хорошо», ‒ добавили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре отметили, что вакцину планируется зарегистрировать к 15 октября 2020 г. Затем начнутся пострегистрационные испытания, в которых примут участие 5000 добровольцев от 18 до 60 лет и 150 добровольцев старше 60 лет. Третья фаза испытаний начнется примерно в конце октября, заявили в Роспотребнадзоре.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину «Спутник V» от коронавируса от Научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев. В середине сентября Минздрав выдал разрешение на проведение клинических испытаний еще одной вакцины, разработанной в центре Чумакова.