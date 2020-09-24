Первую партию вакцины от коронавируса «Вектора» выпустят в ноябре

В Роспотребнадзоре отметили, что вакцину планируется зарегистрировать к 15 октября 2020 г. Затем начнутся пострегистрационные испытания, в которых примут участие 5000 добровольцев от 18 до 60 лет и 150 добровольцев старше 60 лет. Третья фаза испытаний начнется примерно в конце октября, заявили в Роспотребнадзоре.