Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Первую партию вакцины от коронавируса «Вектора» выпустят в ноябре

Ведомости

Первая партия вакцины от коронавируса, разработанной в научном центре «Вектор», будет выпущена в ноябре 2020 г., сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

На первом и втором этапе исследования вакцину испытали на 100 добровольцах. Из них 10,5% участников почувствовали болезненность в месте инъекции после первой вакцинации, 7% ‒ после второй. «Все добровольцы чувствуют себя хорошо», ‒ добавили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре отметили, что вакцину планируется зарегистрировать к 15 октября 2020 г. Затем начнутся пострегистрационные испытания, в которых примут участие 5000 добровольцев от 18 до 60 лет и 150 добровольцев старше 60 лет. Третья фаза испытаний начнется примерно в конце октября, заявили в Роспотребнадзоре.

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину «Спутник V» от коронавируса от Научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев. В середине сентября Минздрав выдал разрешение на проведение клинических испытаний еще одной вакцины, разработанной в центре Чумакова.

Ранее по теме: Центр Гамалеи начал испытания вакцины от коронавируса на группах риска

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных