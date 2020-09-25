Россия поставит в Узбекистан до 35 млн доз вакцины «Спутник V»

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев. Регистрация второй вакцины от коронавируса, разработанной в центре «Вектор», ожидается к 15 октября. Вакцина прошла две фазы клинических испытаний; в октябре начнется третья фаза. Минздрав выдал разрешение на проведение клинических испытаний еще одной вакцины от коронавируса, разработанной в центре им. Чумакова.