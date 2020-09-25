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Россия поставит в Узбекистан до 35 млн доз вакцины «Спутник V»

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и фармацевтическая компания из Узбекистана LAXISAM договорились о поставках около 35 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V» от научного центра им. Гамалеи, сообщила пресс-служба РФПИ.

В фонде рассказали, что после получения одобрения регулирующих органов Узбекистана в 2020 г. Россия сможет поставить до 10 млн доз вакцины, в 2021 г. – еще 25 млн доз.

РФПИ получил запросы на более 1,2 млрд доз вакцины от коронавируса в 2020–2021 гг. Заявки направили более 50 стран из СНГ, Европы, Азии, ближнего Востока и Латинской Америки. Ранее фонд договорился о поставках 32 млн доз вакцины в Мексику, до 50 млн доз в Бразилию и 100 млн доз в Индию. Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что российскую вакцину пожелали приобрести 27 стран, среди которых Белоруссия, Азербайджан, Бразилия, Венесуэла и Казахстан.

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев. Регистрация второй вакцины от коронавируса, разработанной в центре «Вектор», ожидается к 15 октября. Вакцина прошла две фазы клинических испытаний; в октябре начнется третья фаза. Минздрав выдал разрешение на проведение клинических испытаний еще одной вакцины от коронавируса, разработанной в центре им. Чумакова.

Ранее по теме: Частные компании США заинтересовались российской вакциной от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных