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«Известия»: Греция готова возобновить авиасообщение с Россией с 1 октября

Ведомости

Авиасообщение между Россией и Грецией в полном объеме может возобновиться в начале октября, сообщили «Известия» со ссылкой на источники в авиакомпаниях и крупном аэропорту. Собеседник в одном из перевозчиков рассказал газете, что на днях власти Греции прислали российской стороне официальное письмо, в котором сообщили о своем согласии на возобновление полетов с 1 октября.

«Греция готова восстановить авиасообщение с Россией в полном объеме с 1 октября», – говорится в сообщении. Источник газеты отметил, что окончательное решение остается за российскими властями, инициатива о возобновлении полетов исходила от греческой стороны. По данным «Известий», Греция запросила возобновление авиасообщения с тремя городами: Афинами, Салониками и Ираклионом.

Ранее власти Греции с 7 по 21 сентября разрешили посещать страну до 500 россиян в неделю при условии наличия у них отрицательного теста на коронавирус, подтверждения брони в отеле и прибытия в один из трех аэропортов – Афин, Салоник или Ираклиона. Источник в одной из российских авиакомпаний сообщил изданию, что сейчас также ведутся переговоры о возобновлении полетов с Кубой, Доминиканой и Мексикой.

20 сентября премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении авиасообщения с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей. Евросоюз ограничения на въезд для россиян пока не снял.

Ранее по теме: Россия возобновляет авиасообщение с четырьмя странами

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных