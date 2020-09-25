«Известия»: Греция готова возобновить авиасообщение с Россией с 1 октября
Авиасообщение между Россией и Грецией в полном объеме может возобновиться в начале октября, сообщили «Известия» со ссылкой на источники в авиакомпаниях и крупном аэропорту. Собеседник в одном из перевозчиков рассказал газете, что на днях власти Греции прислали российской стороне официальное письмо, в котором сообщили о своем согласии на возобновление полетов с 1 октября.
«Греция готова восстановить авиасообщение с Россией в полном объеме с 1 октября», – говорится в сообщении. Источник газеты отметил, что окончательное решение остается за российскими властями, инициатива о возобновлении полетов исходила от греческой стороны. По данным «Известий», Греция запросила возобновление авиасообщения с тремя городами: Афинами, Салониками и Ираклионом.
Ранее власти Греции с 7 по 21 сентября разрешили посещать страну до 500 россиян в неделю при условии наличия у них отрицательного теста на коронавирус, подтверждения брони в отеле и прибытия в один из трех аэропортов – Афин, Салоник или Ираклиона. Источник в одной из российских авиакомпаний сообщил изданию, что сейчас также ведутся переговоры о возобновлении полетов с Кубой, Доминиканой и Мексикой.
20 сентября премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении авиасообщения с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей. Евросоюз ограничения на въезд для россиян пока не снял.