«Известия»: Греция готова возобновить авиасообщение с Россией с 1 октября

Ранее власти Греции с 7 по 21 сентября разрешили посещать страну до 500 россиян в неделю при условии наличия у них отрицательного теста на коронавирус, подтверждения брони в отеле и прибытия в один из трех аэропортов – Афин, Салоник или Ираклиона. Источник в одной из российских авиакомпаний сообщил изданию, что сейчас также ведутся переговоры о возобновлении полетов с Кубой, Доминиканой и Мексикой.