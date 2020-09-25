В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии второй волны коронавируса в России.

24 сентября президент России Владимир Путин призвал не расслабляться в борьбе с коронавирусом, чтобы «властям не пришлось возвращать ограничительные меры». Позже в этот же день мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал руководителям крупных компаний вернуть часть сотрудников на дистанционную работу. 25 сентября Собянин попросил людей старше 65 лет, а также людей с хроническими заболеваниями с 28 сентября оставаться дома.